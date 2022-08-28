غرفة عجمان : إنجازات المرأة الإماراتية ملهمة ومؤثرة في تطور وازدهار الإمارات

قال سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ان إنجازات المرأة الإماراتية تتوالى وريادتها وعطائها في كافة القطاعات مستمر لا يتوقف، فبصمتها ملهمة ومشاركتها مؤثرة في تطور وازدهار الإمارات بمختلف مناحي الحياة، بحيث وصلت المرأة الإماراتية إلى كافة المناصب القيادية والإشرافية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف ان الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية بمثابة رسالة شكر وثناء لكل امرأة إماراتية،ومناسبة هامة لتسليط الضوء على ما قدمته في سبيل رفعة الوطن ".

وتابع السويدي: "في غرفة عجمان نعتز بأن نسبة الموظفات تُشكل 59% من القوى العاملة بالغرفة، يشاركن بتميز في ريادة غرفة عجمان وتعزيز نمو اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام، بحيث حظيت الغرفة منذ إنشائها بكوادر نسائية ساهمن في تطوير منظومة العمل والخدمات".

وقال: "ما وصلت إليه المرأة الإماراتية جاء بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة، وجهد وتفانِ قدمته المرأة الإماراتية المتسلحة بالعلم والمعرفة، وخلال هذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لكل امرأة إماراتية على دورها في بناء أجيال تعتز بهويتها وتراثها وتحافظ على مكتسبات وطنها إلى جانب عملها الميداني في كافة القطاعات لتشارك في مسيرة النهضة الشاملة وتبوئ دولتنا المراكز الأولى عالمياً".