نمو إيرادات مجموعة الحبتور 19% خلال النصف الأول

أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، عن تحقيق المجموعة أداء قويا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، ونمو بنسبة 36% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون.

وقال الحبتور في بيان اليوم: "حققنا نتائج جيدة في عام 2021 حيث شهدنا تعافياً واعداً جداً بعد جائحة (كوفيد-19)"، مضيفا: "توقعتُ في نوفمبر الماضي إحراز نتائج أفضل في عام 2022، ويسعدني أن أعلن أن النتائج لم تكن مخيّبة هذا العام، حيث تخطت الإيرادات في الأقسام المختلفة في مجموعتنا المعافاة التي تحققت خلال العام المنصرم والنتائج التي سُجِّلت في فترة ما قبل الجائحة".

وذكر أن "ذلك دليل على أن المجموعة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام تنفّذان الاستراتيجية والتموضع الصحيحين"، مشيرا إلى أنه في ضوء الاضطرابات الراهنة في الأسواق والالتباسات الجيوسياسية، تُظهر الإمارات مرونة استثنائية بفضل الرؤية والسياسات التي وضعتها القيادة وتستكملها الشركات المحلية".

وتابع الحبتور: "لقد توزّع النمو في مختلف الوحدات التابعة لمجموعتنا المنخرطة في قطاعات عدّة، ويعكس أداء الأقسام المختلفة لدينا قطاعات الاقتصاد الإماراتي التي نعمل فيها".

وقال: "بدأ هذا المسار التصاعدي بفضل المهارات العالية الكفاءة في إدارة الأزمات، ومن أجل التغلب على التحديات الكبيرة، اتخذنا تدابير عدة لتعزيز الكفاءة وترسيخ السياسات وزيادة الإيرادات".

وأضاف الحبتور: "تحقق جميع فنادقنا في الدولة أداء جيد جدا، حيث سجّلت توقعات (الحبتور للضيافة) للنصف الأول من عام 2022، زيادة بنسبة 82% في الإيرادات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة 190% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة الإجمالية في الحجوزات وإلى السياسة التي تعتمد رفع متوسط سعر الغرف".