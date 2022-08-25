طيران الإمارات تعيد طائرة A380 لخدمة أوكلاند وكوالالمبور

أعلنت طيران الإمارات أنها ستعيد تشغيل طائراتها الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها المباشرة من دون توقف إلى ومن أوكلاند "نيوزيلندا" وكوالالمبور "ماليزيا" وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر القادم.

وتخدم طيران الإمارات المدينتين حاليا بطائرات البوينج 777-300ER حيث تتوقف الطائرة في كوالالمبور قبل المتابعة إلى أوكلاند ومع بدء استخدام طائرات A380 سيتم فصل المدينتين وتشغيل رحلات مباشرة من وإلى دبي ما سيوفر للعملاء مرونة أعلى وسعة مقعدية أكبر بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للسفر عبر شبكة خطوط طيران الإمارات مع تقليل أوقات الترانزيت والوصول أسرع من وإلى أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

كما ستستعيد الخدمة المباشرة بين دبي وأوكلاند صفتها كأطول مسار على شبكة خطوط طيران الإمارات حيث تقطع الطائرة خلالها 14200 كيلومتر بالإضافة إلى كونها واحدة من أطول الرحلات التجارية المنتظمة من دون توقف في العالم.

وستغادر رحلة طيران الإمارات المباشرة "ئي كيه 448" من دبي في الساعة 10:05 صباحا وتصل إلى أوكلاند في الساعة 11:05 من صباح اليوم التالي.

أما رحلة العودة "ئي كيه 449" فتقلع من أوكلاند في الساعة 9:15 مساء وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:25 صباح اليوم التالي "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأوكلاند".

أما رحلة طائرة الإمارات A380 إلى كوالالمبور "ئي كيه 346" فتغادر دبي في الساعة 3:30 فجرا وتهبط في مطار كوالالمبور في الساعة 2:35 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 343" من كوالالمبور في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 5:05 صباحا "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وكوالالمبور".

وتوفر إعادة تشغيل طائرات A380 إلى أوكلاند وكوالالمبور مزيدا من الخيارات أمام السياح الذين يتطلعون إلى اكتشاف هاتين الوجهتين الشهيرتين وكذلك فرصة لتجربة المنتجات والخدمات المتميّزة لهذه الطائرة العملاقة في جميع الدرجات.