الدار العقارية تُطلِق "ياس بارك غايت" باستثمارات 1.15 مليار درهم

أطلقت الدار العقارية مشروع "ياس بارك غايت"، الذي يُعد أحدث مجمعاتها السكنية المسوّرة ويقع بجوار ياس بارك.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في المرحلة الثانية من تطوير الجانب الشمالي من جزيرة ياس، وسيربط المشروع السكني البالغة قيمته 1.15 مليار درهم بين المجمعات السكنية القائمة، كما سيضيف 508 منازل جديدة على مساحة 255 الف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير، راشد العميرة، إن "مشروع ياس بارك غايت يمثل المرحلة القادمة من المخطط الرئيس للجانب الشمالي من جزيرة ياس، والذي سيعزز مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة المرغوبة في أبوظبي، وأظهرت أبحاثنا الأخيرة تنامي رغبة العملاء تجاه المجمعات السكنية الفاخرة المدعومة بالوسائل الترفيهية المتنوعة، وهو ما شكّل محور تركيزنا في تصميم وتطوير هذا المشروع، ونتوقع طلباً قوياً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يطمحون إلى اقتناص فرص استثمارية واعدة".

وأضاف العميرة، أن مشروع "ياس بارك غايت"، يتمتع بموقع متميز بجوار منتزه "ياس بارك"، مما يوفر لقاطنيه وزواره، من مختلف الأعمار والاهتمامات، مجموعة ممتازة من الخيارات الفريدة للاستجمام والترفيه .

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع ياس بارك غايت خلال الربع الأول من 2023، و يُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الأول من عام 2026.