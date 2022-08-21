فنادق ومحال تجارية ومطاعم تطرح خصومات تصل إلى 30% احتفاء بـ «يوم المرأة الإماراتية»

قالت مواطنات إن فنادق في الدولة وخارجها ومحال تجارية ومطاعم، أعلنت عن طرح تخفيضات بنسب تصل إلى 30%، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يوافق 28 أغسطس الجاري، وتشمل العروض خصومات على الغرف الفندقية داخل الدولة وخارجها، وعلاجات للجسم والبشرة، فضلاً عن تخفيضات على السلع التي تهم المرأة، ويوجد طلب كبير عليها من السيدات بصفة عامة، على رأسها الملابس والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل ومستلزمات الديكور، بجانب خصومات على المأكولات والمشروبات.

وطالبن بامتداد التخفيضات لمدة أسبوع على الأقل، للاستفادة بشكل أكبر من التخفيضات، خصوصاً بعد صرف الرواتب.

بدورهما، قال مسؤولا فنادق ومراكز تجارية، إن التخفيضات تعد تقديراً للإنجازات التي حققتها السيدات في دولة الإمارات، متوقعين أن تسهم في زيادة المبيعات بنسب تصل إلى 20%.

وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، أن بعض عروض التخفيضات شملت السيدات فقط، بينما امتدت عروض أخرى لتشمل العائلات أيضاً، كما امتدت معظم العروض من يوم إلى ثلاثة أيام، وشملت التخفيضات محال في مراكز تجارية، فضلاً عن بعض المنصات الإلكترونية ومنصات محال تجارية على الإنترنت.

فنادق ومطاعم

وتفصيلاً، قالت المستهلكة ندى العلي، إن «فنادق داخل الدولة وخارجها طرحت خصومات على غرف وفلل فندقية بنسب تصل إلى 25% وخصومات على المأكولات والمشروبات في مطاعم الفنادق بنسب مماثلة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية»، مضيفة أن «التخفيضات تستمر يوماً واحداً، هو 28 الجاري، أو ثلاثة أيام على الأكثر». وأوضحت أن بعض عروض التخفيضات تقتصر على السيدات فقط، بينما امتدت عروض أخرى لتشمل العائلات أيضاً، مطالبة بامتداد التخفيضات لمدة أسبوع للاستفادة منها بشكل أكبر خصوصاً بعد صرف الرواتب.

وقالت المستهلكة ميرا الشامسي، إن محال تجارية أعلنت عن خصومات تصل إلى 30% بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تمتد في معظمها من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، كما أعلنت محال عن تخفيضات إضافية للسيدات بنسب تصل إلى 15% بهذه المناسبة، موضحة أن التخفيضات شملت سلعاً استهلاكية مثل الملابس والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل ومستلزمات الديكور وغيرها.

وطالبت بامتداد التخفيضات أسبوعاً على الأقل، لإعطاء فرصة للاستفادة بشكل أكبر من التخفيضات، خصوصاً بعد صرف الرواتب، موضحة أن العروض تشمل بعض المنصات الإلكترونية الكبرى التي طرحت أيضاً تخفيضات بهذه المناسبة.

وقالت المستهلكة هناء جاسم، إن منتجعات صحية ومراكز للتجميل في الدولة أعلنت عن طرح تخفيضات على جلسات العناية بالجسم وعلاجات البشرة والجسم بخصومات تصل إلى 25%، كما أعلنت مطاعم ومقاهٍ عن طرح خصومات على بعض المأكولات والحلويات بنسب تراوح بين 10 و25%، موضحة أن التخفيضات تمتد في معظمها مدة تراوح بين يوم وثلاثة أيام.

ودعت الى زيادة فترة التخفيضات لمدة أسبوع، لإعطاء فرصة للاستفادة بشكل أكبر من التخفيضات، خصوصاً بعد صرف الرواتب.

محال تجارية

من جهته، قال المسؤول في إدارة مركز تجاري بأبوظبي سمير أسعد، إن «محال تجارية طلبت تصريحاً بطرح خصومات بمناسبة (يوم المرأة الإماراتية)»، موضحاً أن نسب الخصومات وفترة امتدادها تختلف من محل لآخر. وأشار إلى أن التخفيضات تأتي تقديراً لمساهمة المرأة في المجتمع، كما تسهم هذه التخيفضات في رفع المبيعات بنسب متوقعة بين 10 و20% بشكل عام. من جانبه، قال رئيس المكاتب الأمامية في فندق ومنتجع «الحبتور بولو»، أسامة عصمت، إن «عروض (يوم المرأة الإماراتية) تأتي تقديراً وتكريماً لمساهمات المرأة الإماراتية التي قدّمت مثالاً يحتذى به في الريادة والتميز في جميع القطاعات، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً».

ونوه إلى التزام «مجموعة الحبتور» بتمكين الكوادر النسائية العاملة لديها ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة على النجاح والابتكار، مشيراً إلى تقديم عروض تتضمن خصماً 25% على الاقامة في الغرف والفلل الفندقية وعلاجات (السبا) والمأكولات والمشروبات، وتسري هذه التخفيضات من 26 إلى 28 الجاري. من جانبه قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن «التخفيضات تستهدف تنشيط المبيعات ونسب الإشغال، في ظل منافسة شديدة بين الفنادق والمحال لجذب المتعاملين، خصوصاً مع قرب انتهاء الإجازات الصيفية وعودة الأسر إلى الدولة وبدء الموسم الدراسي».

وطالب ناجبال، بالتوسع في حملات التخفيضات التي تستهدف فئات ومناسبات معينة، كما طالب بامتدادها فترات أطول، لإعطاء فرصة للشراء والاستفادة من الخصومات، موضحاً أن التخفيضات الموجهة إلى فئات معينة تنشّط المبيعات وتدعم الثقة بين محال التجزئة والمستهلكين من الفئات المستهدفة.