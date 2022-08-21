الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع بنسبة 169% خلال 6 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار /6.98 مليار درهم/ خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022 مقابل 712.6 مليون دولار / 2.617 مليار درهم/ خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 -2021 بنسبة ارتفاع 169.1%.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صدر اليوم عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

وذكر التقرير أن أبرز المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار، ثم لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار، يليها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 67.6 مليون دولار، ثم حديد وصلب بـ53.4 مليون دولار، وأسماك بــ45.7 مليون دولار.

بينما على صعيد أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، فتصدرها لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 29.4 مليون دولار، وملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

وبحسب بيان الإحصاء المصري، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بارتفاع بنسبة 1.4%.