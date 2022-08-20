«أديا» يسعى لسعر قياسي من بيع «ميامي بيتش»

يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» لبيع فندق «ميامي بيتش» الذي يمتلكه بولاية «فلوريدا» الأمريكية، بسعر يفوق ضِعف قيمته، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت «بلومبرغ» أن «أديا» يبحث عدة خيارات بشأن الفندق، ومن ضمنها بيعه بسعر قد يتجاوز 580 مليون دولار، فيما يُعد رقماً قياسياً في سوق الفنادق بمدينة «ميامي».

وكان «أديا» قد استحوذ على «ميامي بيتش» عام 2015 بعد شرائه من «ماريوت انترناشيونال» العالمية للفنادق مقابل 230 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن «أديا» تعمل حالياً مع جهة استشارية لاستقطاب الاهتمام من جانب المشترين المحتملين للفندق. ويضم الفندق الذي يقع في جنوب «فلوريدا» من 294 غرفة وجناحاً، منها وحدات تطل على المحيط الهادي.

ومن الجدير بالذكر أن «ميامي بيتش» كان واحداً من أبرز الرابحين إبان فترة تفشي «كوفيد 19» في العالم منذ مطلع عام 2020، ذلك أنه قد سجل خلال النصف الأول من العام واحدة من أعلى نسب إشغال الغُرف على مستوى الولايات المتحدة بحسب إحصائيات «إس تي آر» العالمية الشهيرة المتخصصة في البيانات الفندقية.