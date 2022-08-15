"دبي المالي" يسمح لشركات الوساطة في "بورصة الذهب" بتقديم خدمات تداول وتقاص المشتقات

أعلن سوق دبي المالي أمس، عن حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على السماح لشركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع، بممارسة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي، الأمر الذي يُتيح لتلك الشركات تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات في سوق دبي المالي لأول مرة.

وتلبي هذه الخطوة، الاهتمام المتزايد من قبل شركات الوساطة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كوسطاء في بورصة دبي للذهب والسلع، والبالغ عددها قرابة 21 شركة، بتقديم خدماتها في سوق دبي المالي. وقد تلقى السوق عدداً من الاستفسارات حول كيفية منح هذه التراخيص.

ورحب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، بصدور قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (15\ر.م) لسنة 2022 بشأن ضوابط مزاولة شركات الوساطة لدى بورصة دبي للذهب والسلع لمهام عضو المشتقات لدى سوق دبي المالي، مُشيداً بالتعاون الكبير من قبل الهيئة مع سوق دبي المالي مما أسهم في إنجاز هذه الخطوة غير المسبوقة التي تتيح لشركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع وصولاً سلساً ومباشراً إلى سوق دبي المالي وبالتالي توفير فرص تداول جديدة لعملائهم.

ووفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد أصبح بمقدور شركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع، الحصول على مجموعة متنوعة من التراخيص ذات الصلة بمزاولة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي، تشمل كل من: وسيط تداول، وسيط تداول وتقاص، أو وسيط تداول وتقاص عام، وذلك بما يتناسب مع الترخيص الممنوح لها في بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال علي: "تمتلك دبي منظومة متكاملة من أسواق المال والسلع، ونحن حريصون على تعزيز تكامل كافة عناصر هذه المنظومة وتمكين مختلف المتعاملين من اغتنام الفرص المتنوعة التي يوفرها السوق عبر منتجات مالية وفئات أصول متنوعة، إذ يعد سوق دبي المالي من بين أكثر الأسواق المالية الإقليمية توفيراً لفئات أصول متعددة بما في ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والعقود المستقبلية للأسهم والنفط وغيرها بما يواكب الطلب المتزايد من قاعدة السوق المتنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين".

وأضاف: "على سبيل المثال، أطلق سوق دبي المالي مؤخراً تداول عقود آجلة على خام نفط عمان بالتعاون مع بورصة دبي للنفط، كما يواصل وبخطوات متسارعة توسعة نطاق سوق العقود المستقبلية. وعلاوة على ذلك فإننا عازمون على تعزيز هذا التوجه من خلال توفير منتجات على فئات أصول جديدة، الأمر الذي يُفسح المجال أمام شركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع لتقديم العديد من الخدمات للمتعاملين سواء على المنتجات المتوفرة حالياً أو التي يتم التخطيط لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة".