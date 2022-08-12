أرباح «دبي للاستثمار» ترتفع 20.5% إلى 346 مليون درهم في النصف الأول

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن ارتفاع صافي أرباحها، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 20.5% لتصل إلى 364 مليون درهم، مقارنة بـ302 مليون درهم أرباح سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن نمو الأرباح تحقق بشكل أساسي، بفضل الأداء القوي والمستمر لقطاعات التصنيع، والمقاولات، والخدمات.

وحافظ إجمالي أصول المجموعة على استقراره عند 22 مليار درهم، فيما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.1 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بـ11.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2021.

وكانت المجموعة أكملت صفقة تخارج بنسبة 50% من شركة «إيميكول»، على أن تضاف الأرباح الناتجة من الصفقة وربح القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي، التي تبلغ 980.4 مليون درهم إلى نتائج الربع الثالث من عام 2022.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «النتائج المحققة في منتصف عام 2022، تؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وتثبت أننا نمضي بخطوات واثقة من خلال خطة نمو مستمرة ومتسقة، تركز فيها الشركة على عملية التنويع الاستراتيجي من خلال الدخول في استثمارات ناجحة، وعمليات تخارج مدروسة».

وأضاف بن كلبان أنه «رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، فإن نظرتنا وتوقعاتنا لبقية العام تظل متفائلة بحذر، إذ إننا نركز على توجيه الجهود نحو توسيع أعمالنا على المستوى الإقليمي، وتحديد فرص الاستثمار الاستراتيجي الواعدة في نطاق أعمالنا».