"عروض العودة للمدارس" ينطلق بتخفيضات تصل إلى 75%

انطلقت في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة فعاليات "عروض العودة للمدارس"، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن "عروض صيف الشارقة" التي تواصل مفاجآتها المميزة مع تقديم المتاجر لتخفيضات كبرى والمزيد من العروض القيّمة على جميع المستلزمات المدرسية بما فيها الملابس والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية، وهو ما يتيح للعائلات شراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة.

وأعلنت العديد من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية من خلال "عروض العودة للمدارس" التي ستنتهي بتاريخ 9 سبتمبر القادم، عن تقديم تشكيلات واسعة من المنتجات التي تتناسب مع كل الأذواق والفئات العمرية المختلفة وبأسعار مناسبة للجميع وتخفيضات تصل إلى 75%، بما يؤكد أهمية "عروض صيف الشارقة" كواحدة من الفعاليات التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وحدث مميز وجاذب لمختلف الميزانيات.

تنشيط حركة المبيعات

وقالت هنا السويدي رئيسة اللجنة المشرفة على عروض صيف الشارقة، إن حجم المشاركة في "عروض العودة للمدارس" من قبل مراكز التسوق والمكتبات والمتاجر يعد كبيرا إلى جانب أنها حرصت على إطلاق حزم متنوعة من العروض الترويجية الجاذبة على تشكيلة واسعة من المنتجات مع نسب تخفيضات مرتفعة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما سيساهم في تنشيط حركة المبيعات لدى قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية ويرفع المبيعات إلى نسب كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، فضلا عن منح أولياء الأمور والطلبة فرصة مثالية للحصول على ما يحتاجونه من المستلزمات والاستفادة من هذه الحملة التي تم إطلاقها احتفالا بعودة الطلبة إلى مدارسهم.

مسؤولية مجتمعية

من جانبها أشارت أمل الحوسني رئيسة اللجنة الإعلامية لعروض صيف الشارقة، إلى أن "عروض العودة للمدارس" مبادرة سنوية تتبناها الغرفة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية في توفير الدعم للأهالي وللطلبة للحصول على مستلزماتهم المدرسية، من خلال ما تقدمه متاجر التجزئة من عروض ترويجية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها قبل العودة إلى المدارس أو الجامعات، لافتة إلى أن مفاجآت "عروض صيف الشارقة" لا تزال مستمرة وتواصل تقديم الفعاليات المميزة للاستمتاع بنهاية العطلة الصيفية مع أفضل العروض في أشهر المتاجر والوجهات الترفيهية في الشارقة، إلى جانب مجموعة مميزة من تجارب التسوق وفرص الفوز بجوائز مميزة للمتسوقين في عدد من المراكز والمحال التجارية في كافة أنحاء الإمارة.

أهلاً مدرستي

وبمناسبة "عروض العودة للمدارس"، أطلقت تعاونية الشارقة حملتها الخاصة بهذه المناسبة تحت عنوان "أهلاً مدرستي" التي ستستمر حتى الرابع من سبتمبر القادم، والتي تتضمن باقة وفيرة من الجوائز منها مُنح دراسية بقيمة 10 آلاف درهم لكل فائز، وأجهزة لاب توب بقيمة إجمالية تبلغ 36,990 درهم، وهواتف متحركة بقيمة 37,990 درهم، وأجهزة آي باد بقيمة 11,990 درهم، وكوبونات بقيمة 1000 درهم.