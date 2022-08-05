غرف دبي تعلن عن تغيير في قيادتها العليا

أعلنت غرف دبي عن تغيير في قيادتها العليا، مع مغادرة حمد مبارك بوعميم منصبه، مديراً عاماً للغرف بعد 16 عاماً من الخدمة الاستثنائية.

وأفاد بيان بأن بوعميم سيواصل دعم غرف دبي للأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تكليف نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، بمهام المدير العام بالإنابة.

دور محوري

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبد العزيز عبدالله الغرير، بالدور المحوري الذي لعبه بوعميم في نمو وتطور غرف دبي، ومساهمته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي، مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية.

وقال: «اضطلع بوعميم بمسؤوليات منصبه على أكمل وجه، فحقق العديد من الإنجازات المتميزة التي كان لها بالغ الأثر في نمو الأعمال، وحفز الابتكار عبر أعمال المؤسسة. ونتوجه إليه بجزيل الشكر على الجهود الكبيرة التي بذلها للارتقاء بمكانة غرف دبي، وتحويل الإمارة إلى مركز رئيسي للأعمال في المنطقة والعالم».

وتابع الغرير: «كان لإنجازات بوعميم المتميزة دوراً أساسياً في مواصلة مسيرة نجاح غرف دبي، ومساهمة كبيرة في تحقيق رؤية قيادتنا في تعزيز التجارة الدولية، والارتقاء بمستوى الأعمال المحلية، وتسريع مسار الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي»، متمنياً له كل النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية.

دعم القيادة

من جانبه، قال حمد بوعميم: «تخدم غرف دبي اليوم أكثر من 320 ألف عضو يزاولون أعمالهم عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الراسخ لقيادتنا، وتوجيهات مجلس إدارة غرف دبي».

وأضاف: «مع انتقالي لمتابعة اهتمامات جديدة في العديد من المناصب الاستشارية وغير التنفيذية، أشكر قيادة وفريق عمل غرف دبي على تفانيهم والتزامهم بتحقيق نمو استثنائي، وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي».

جهود إدارية

ووفقاً للبيان، فقد نجح بوعميم خلال توليه الإدارة العامة لغرف دبي، في زيادة عدد أعضاء الغرف بأكثر من أربعة أضعاف من 80 ألف عضو إلى أكثر من 320 ألف عضو، ما جعل غرفة دبي واحدة من أفضل 10 غرف تجارة على مستوى العالم، وأكبر المنظمات عضويةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أطلق بوعميم 12 مكتباً دولياً، وعزز تركيز غرف دبي على الأسواق الناشئة بما في ذلك أميركا اللاتينية ودول «آسيان».

ولعب بوعميم كذلك دوراً مهماً في فتح آفاق الشراكة مع الدول الأفريقية، وترسيخ مكانة دبي بوابة عالمية إلى أفريقيا. كما أسس مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، واستقطب أكثر من 80 هيئة دولية.

وأسس بوعميم أيضاً «مركز أخلاقيات الأعمال»، وهو أول مؤسسة في دبي تركز على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وقد فازت غرف دبي تحت قيادة بوعميم بالعديد من الجوائز ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لأفضل المؤسسات أداءً على صعيد رضا المتعاملين/سعادة المتعاملين.

وتم انتخابه رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، وأسهم شغله لهذا المنصب في تعزيز المكانة الريادية لدبي في قيادة نشاط غرف التجارة على مستوى العالم.