استثمارات بنوك الإمارات ترتفع إلى 490.7 مليار درهم نهاية مايو

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة، على أساس سنوي، بنسبة 7% لتصل إلى 490.7 مليار درهم في نهاية مايو 2022 بزيادة تعادل 31.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 458.8 مليار درهم في مايو 2021، وذلك فق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.



وأظهرت الإحصاءات أن استثمارات البنوك ازدادت، على أساس شهري، بنسبة 2.94% تعادل 14 مليار درهم مقابل 476.7 مليار درهم في إبريل السابق عليه، بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022 بنحو 17.5 مليار درهم، أو ما نسبته 3.7%، مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.



سندات الدَيْن

ووفق إحصاءات «المركزي»، فقد استحوذت سندات الدَيْن على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 57% مع بلوغها 279.8 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.94% مقارنة بنحو 277.2 مليار درهم في أبريل السابق عليه.



الأوراق المالية

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 30% مقابل 114.6 مليار في مايو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 8.2% مقابل 137.7 مليار درهم في ابريل 2022.



استثمارات الأسهم

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 70.8% تعادل 6.8 مليارات درهم مقابل نحو 9.6 مليارات درهم في مايو 2021، في ما انخفضت على أساس شهري بنسبة 3.53% مقارنة بنحو 17 مليار درهم في إبريل 2022.

وبحسب إحصاءات «المركزي»، فقد بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 45.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري 1.56% مقابل 44.8 مليار في إبريل السابق عليه، وازدادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 6.8% مقارنة بنحو 42.6 مليار في ديسمبر 2021.