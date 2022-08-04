صافي أرباح «تيكوم» للنصف الأول ينمو 43.4% إلى 428 مليون درهم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «TECOM»، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2022. وأكدت تسجيل أداء قوي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بدعم من الازدهار المتواصل لاقتصاد دبي، وتحسُّن قطاع الأعمال.

الإيردات والأرباح

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت الإيرادات للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 15.8% على أساس سنوي إلى 989 مليون درهم، بفضل زيادة معدلات الإشغال في الأصول التجارية والصناعية، والنمو القوي في الإيرادات من قطاع الأعمال والخدمات ذات الصلة.

كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 723 مليون درهم، بفضل النمو الكبير للإيرادات، وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال، ما مكّن المجموعة من تحقيق تحسّن في هوامش الربح.

بدوره، ارتفع صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 43.4% على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم، بفضل النمو المزدوج في الإيرادات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى انخفاض إجمالي تكاليف التمويل.

وأكدت المجموعة مواصلة زخم نمو صافي أرباحها بوتيرة قوية، إذ ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 54.1% على أساس سنوي، و24.7% على أساس ربع سنوي إلى 237 مليون درهم.

الإيرادات التشغيلية

وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.11 مليار درهم خلال الـ12 شهراً الماضية (الربع الثالث من 2021 – الربع الثاني من 2022)، بفضل التحسن المستمر في ظروف السوق، واستمرار المستويات المرتفعة لمعدل الاحتفاظ بالمتعاملين.

بدوره، شهد معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً، وبلغ 2.7 مرة، بفضل سياسة التحوط، مقابل ارتفاع نسبة الفائدة العالمية التي تتبعها المجموعة.

أداء متميز

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «تأتي النتائج القوية التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2022 امتداداً لأدائنا المتميز خلال عام 2021، كما تؤكد مدى كفاءة نموذج عملنا، ومرونة محفظتنا المتنوعة من الأصول التي تمتاز بجودتها العالية، ومواقعها الإستراتيجية، فضلاً عن خدمات القيمة المضافة التي نقدمها». وأضاف: «استقرّت معدلات إشغال أصولنا في نهاية النصف الأول عند 82%، ما يشكّل نمواً جيداً ومبشراً مقارنة بـ78% في نهاية ديسمبر 2021»، لافتاً إلى أن هذا التحسن الملحوظ يدل على بيئة العمل الإيجابية لدى قاعدة المتعاملين التي تضم أكثر من 7800 متعامل.

وأكد أن أداء المجموعة القوي يعزز مكانتها الرائدة في دبي، ويعكس عوامل العرض والطلب المواتية في القطاعين التجاري والصناعي.

وتابع بالهول: «نحن متفائلون بقدرتنا على الحفاظ على وتيرة النمو المطّردة في معدلات الإشغال والمعدل المرتفع للاحتفاظ بالمتعاملين خلال الفترة المقبلة، ما سيعزز استقرار إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية على المدى المتوسط».

ولفت إلى أن «استراتيجية المجموعة الواضحة والمدروسة للنمو ستتيح لها الاستفادة من مجموعة واسعة من محركات النمو والتوجهات المستقبلية الواعدة عبر القطاعات الحيوية الستّة التي نركز عليها في خدماتنا».

وقال: «نطاق أعمالنا، وأداؤنا القوي والمرن عبر مختلف دورات السوق، ومخزون الأراضي الاستراتيجي الذي نمتلكه، وخبرات فريقنا الواسعة، جميعها عوامل مهمة ستمكننا من المسارعة إلى اغتنام الفرص المناسبة، ودعم النمو المستدام للمجموعة على المدى البعيد، وتوفير قيمة إضافية لمساهمينا».

«مجموعة تيكوم»

تمتلك «مجموعة تيكوم» محفظة متكاملة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع

استراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات، هي:

■ قطاع التكنولوجيا: مجمعات أعمال مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد.

■ قطاع الإعلام: مجمعات أعمال مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج.

■ قطاع التعليم: مجمعات أعمال مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة.

■ قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

■ قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

■ قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

كما توفر الشركة حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات، هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

ارتفاع إيرادات المجموعة للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 15.8% على أساس سنوي إلى 989 مليون درهم.