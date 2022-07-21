«ديوا» تعتزم استثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة لديها خطط لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك التوسّع بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف أن الهيئة تخطط لاستثمار نحو 16 مليار درهم في تعزيز وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ونحو 12 مليار درهم لاستكمال مشروعات «المنتج المستقل» للطاقة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» و«مجمع حصيان لإنتاج الطاقة»، ومشروعات المنتج المستقل للمياه في حصيان، إضافة إلى استكمال مشروعات الهيئة الأخرى القائمة بالفعل في مجال البنية التحتية والأنظمة الذكية.

وكشف أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التي تمتلك الهيئة 70% منها، تخطط لإنفاق نحو ثلاثة مليارات درهم لتوسيع سعتها الإجمالية، وشبكتها من خطوط النقل والتوزيع.

وقال الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة».

وأضاف: «التزاماً بتوجيهات القيادة التي أطلقت (مشاريع الخمسين)، لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة، فإن لدينا شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة وتحلية المياه، وفق نموذج المنتج المستقل»، مؤكداً أن الهيئة حققت من خلال هذا النموذج أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لخمس مرات متتالية، حتى أصبحت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وتابع الطاير: «تواصل الهيئة استثماراتها وجهودها لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة، من خلال خطط مدروسة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وتوفير خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف المجالات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news