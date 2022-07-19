«لورد أبيت» تختار «دبي المالي العالمي» لافتتاح أول فرع في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، حصول شركة «لورد أبيت» الشرق الأوسط المحدودة، المتخصصة في إدارة الأصول، على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل مكتبها الأول والوحيد في الشرق الأوسط.

وبنيل هذه الموافقة، ستتمكن «لورد أبيت» من تقديم عروضها الاستثمارية القائمة على احتياجات المتعاملين إلى مجتمع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، إذ تتمتع الشركة بخبرة تزيد على 50 عاماً في إدارة استثمارات الائتمان متعددة القطاعات، ومعرفة عميقة في أبحاث وتحليلات الائتمان.

وقال الرئيس التنفيذي رئيس شركة «لورد أبيت» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جيمس سافاستانو: «يسعدنا أن نطلق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مركز دبي المالي العالمي، الذي سيمكننا بفضل موقعه الاستراتيجي من خدمة قاعدة المتعاملين معنا في المنطقة بصورة أفضل، وتوظيف كامل طاقاتنا الاستثمارية لخدمة أسواق الشرق الأوسط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يعكس افتتاح مكتب (لورد أبيت) الأول والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن مركزنا، سمعتنا المرموقة والفرص المتميزة التي نفتحها أمام شركات إدارة الأصول في المنطقة». وأكد أن المركز يواصل ترسيخ مكانته العالمية، من خلال اجتذاب شركات تثري أسواقنا بخبراتها العريقة في مجال إدارة الأصول، فضلاً عن دعم مساعينا لبناء مستقبل قطاع التمويل.

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