فنادق تطرح عروض إقامة وخصومات على المطاعم خلال «الأضحى»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مسؤولو فنادق عن عروض بمناسبة عيد الأضحى، تتضمن خصومات تصل إلى 40% على أسعار الغرف الفندقية، و35% على الطعام، فضلاً عن إقامات مجانية للأطفال.

مجموعة «جنّة»

وقال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى مجموعة فنادق ومنتجعات «جنّة»، أسامة شروف، إن المجموعة طرحت عروضاً في فنادقها بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، تتضمن خصومات على الإقامة والمطاعم تصل إلى 20%، إضافة إلى عروض مخصصة للأطفال في بعض فنادقها.

وتوقع نسب إشغال لا تقل عن 80% في فنادق المجموعة خلال عطلة عيد الأضحى.

«رامادا داون تاون»

من جانبه، قال المدير العام لفندق «رامادا داون تاون أبوظبي»، إسماعيل إبراهيم، إن العروض المخفضة خلال فترة الصيف ستسري خلال فترة عيد الأضحى، وتتضمن خصومات على أسعار الغرف تجاوز 40%، مقارنة بأسعار فترة الشتاء، فضلاً عن خصومات تراوح بين 20 و35% على الأغذية والمشروبات.

وأكد إبراهيم وجود منافسة شديدة في استقطاب سكان الدولة للإقامة في الفنادق خلال فترة عيد الأضحى، خصوصاً في ضوء حركة سفر قوية للخارج خلال موسم الصيف.

«رووزوود أبوظبي»

بدورها، قالت مديرة المبيعات والتسويق في فندق «رووزوود أبوظبي» جزيرة المارية، بانا طوقان، إن الفندق يقدم خصماً يصل إلى 25% عند الإقامة ثلاث ليال أو أكثر في الفندق، وخصماً يبلغ 20% على مطاعم الفندق، فضلاً عن خصم يصل إلى 35% على الإقامة في الأجنحة، مع إقامة مجانية للأطفال أقل من 12 عاماً. ولفتت إلى أن الفندق يستهدف المواطنين والمقيمين، فضلاً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعض الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن العروض مستمرة حتى 12 يوليو الجاري.

«كراون بلازا دبي»

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات والتسويق في فندق «كراون بلازا دبي»، خالد عامر، إن الفندق طرح عرضاً مخفضاً يشمل 399 درهماً، سعر غرفة لشخصين، بخصم يصل إلى 40% مع بوفيه إفطار وعشاء، وطعام مجاناً للأطفال أقل من 12 عاماً، وخصم بنسبة 20% في جميع مطاعم الفندق.

وكشف عامر أن الحجوزات تشير إلى أن النزلاء سيكونون من سكان الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي، منبهاً إلى أن العرض يسري من التاسع إلى 11 يوليو الجاري.

«ريتز كارلتون»

أما مديرة المبيعات والتسويق في فندق «ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي»، كيرستن باركينز، فقالت إن الفندق طرح عرضاً حصرياً للمقيمين يتضمن خصماً بنسبة 30% على أسعار الغرف مع إفطار، وغداء أو عشاء لشخصين مع طفلين.

وأكدت أن تزامن عيد الأضحى ضمن عطلة نهاية الأسبوع يتيح الاستفادة من «عرض نهاية الأسبوع» الذي يشمل وجبة الإفطار ورصيداً بقيمة 500 درهم عن كل ليلة لكل غرفة، مع ضمان المغادرة المتأخرة حتى الساعة الرابعة مساء.

«دبل تري من هيلتون»

وقال المدير العام لفندق «دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان»، في رأس الخيمة، بيتر فان بيجن، إن العروض المخفضة خلال فترة الصيف، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، ستسري خلال فترة عيد الأضحى، وتشمل خصماً يصل إلى 25% على الغرف، ووجبات مجانية للأطفال تحت سن 12 عاماً، وعشاء مجانياً لليلة واحدة، وتذكرتين مجانيتين لكل غرفة لمزلجة «جيس»، فضلاً عن خصومات تصل إلى 20% على أنشطة الرياضة المائية وعلاجات الـ«سبا».

وتوقع أن يصل الفندق إلى الإشغال الكامل خلال العطلة، لافتاً إلى أن الحجوزات تظهر أن 60% من النزلاء سيكونون من الأوروبيين، والبقية من المقيمين.

«سانت ريجيس دبي - النخلة»

ذكرت إدارة فندق «سانت ريجيس دبي - النخلة»، أن الفندق طرح عرض إقامة بأسعار تبدأ من 850 درهماً، بخصم يصل إلى 30%، وخصم حتى 25% في مطاعم الفندق.

وتوقعت معدلات إشغال مرتفعة، لافتة إلى أن الحجوزات تظهر أن النزلاء من داخل الدولة وأسواق دول الخليج. وأوضحت أن العروض بدأت منذ الرابع من يوليو، وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

«إنترسيتي دبي الجداف»

قال المدير العام لفندق «إنترسيتي دبي الجداف ووتر فرونت»، أفلوك سينغ، إن الفندق طرح أسعاراً تبدأ من 305 دراهم للإقامة لليلة لشخصين، بخصم يصل إلى 30%، فضلاً عن خصم يصل إلى 20% على الطعام في مطاعم الفندق، لافتاً إلى أن العرض يسري من الثامن وحتى 12 يوليو الجاري.

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