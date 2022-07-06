«تعاونية الاتحاد» تطلق خصومات تزيد عن 60% على 1000 سلعة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن إطلاقها حملة مخصصة لعيد الأضحى المبارك، بنسبة خصم تزيد عن 60% على أكثر من 1000 سلعة غذائية وغير غذائية، واستهلاكية أساسية، وذلك في إطار حرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف إلى إسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم، وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.



عروض جديدة

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن عروض التخفيضات الجديدة المخصصة لعيد الأضحى المبارك انطلقت يوم الخامس من يوليو 2022، وتستمر حتى 16 يوليو الجاري، وتشمل تخفيضات بنسب تزيد عن 60% على أكثر من 1000 سلعة غذائية وغير غذائية في جميع فروع التعاونية المنتشرة بإمارة دبي، وعلى منصتها ومتجرها الإلكتروني.

وأوضح أن العروض تشمل سلعاً غذائية أساسية، أبرزها الأرز، اللحوم والدواجن، الأغذية المعلبة، الخضراوات والفواكه، لافتاً إلى أن الحملات الترويجية تراعي التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، بحيث تلبي احتياجات جميع الجاليات.



سلة غذائية

كشف البستكي أن «التعاونية» ستطلق مع عروض التخفيضات الخاصة بعيد الأضحى، سلة غذائية بأسعار مخفضة منها سلة الفواكه التي توفرها «التعاونية» في كل عيد أو مناسبات وطنية للمستهلكين بأسعار منافسة، إضافة إلى تخفيضات على اللحوم.

وأكد أن «تعاونية الاتحاد» تتعاقد مع الموردين والوكلاء المعتمدين وأصحاب الوكالات المعتمدة للمنتجات، ضمن شروط وإجراءات مشددة، لافتاً إلى أنه يتم التأكد يومياً من الشهادات الصحية للمنتجات، فضلاص عن شهادات المنشأ، والجمارك، والجهات الرقابية في الدولة أو خارجها.



خدمات التوصيل

ولفت البستكي إلى أن «التعاونية» أتاحت خيارات طلب جميع عروضها عبر المتجر الإلكتروني الذكي لها، لافتاً إلى أن «التعاونية» تتيح خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

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