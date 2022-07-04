«دار التكافل» و«وطنية» يُتمّان الاندماج.. والاحتفاظ بجميع موظفي الشركتين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دار التكافل، وشركة الوطنية للتكافل (وطنية)، أمس، إتمام اندماجهما اعتباراً من تاريخ الأول من يوليو 2022، وفقاً لخطة الاندماج المعلنة في الثالث من مارس 2022، وبعد استيفاء جميع شروط الصفقة، بما في ذلك الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين.

وأفاد بيان بأنه وبعد عملية الاندماج، ستصبح «شركة دار التكافل»، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات، كما سيحدث تغيرٌ رئيس في حجم الأعمال، مع إمكانية تحقيق تآزر كبير في الكلفة والإيرادات، في وقت أكدت فيه الشركة الجديدة احتفاظها بالموظفين من كلا الشركتين.

السوق المالي

وكشف البيان أن الشركة المندمجة بدأت بالتداول في سوق دبي المالي، أمس، تحت رمز DARTAKAFUL برأسمالٍ إجماليٍّ قدره 260 مليون درهم. وسينتج عن الاندماج توسع كبير في التغطية الجغرافية والأسواق المتاحة. كما سيكون لدى الشركة قاعدة كبيرة تشمل أكثر من 100 من الشركاء الاستراتيجيين في صناعة التأمين.

وأكد البيان احتفاظ الشركة الجديدة بجميع الكفاءات والخبرات لديها، والمتمثلة في الموظفين من كلا الشركتين، كما ستحتفظ الشركة الجديدة بنسبة 100% من المتعاملين عند اكتمال عملية الاندماج، في وقت سيترأس مجلس الإدارة الجديد، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري.

شركة «وطنية»

وبحسب البيان، فقد توقف تداول أسهم شركة الوطنية للتكافل (وطنية) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من إغلاق جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 15/6/2022، وألغيت الشركة رسمياً من سوق أبوظبي للأوراق المالية في 30 يونيو 2022، كجزءٍ من عملية الاندماج، وذلك بعد تسلّم شهادة الاندماج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونتيجةً لذلك، حصل مساهمو شركة الوطنية للتكافل (وطنية) على 0.734375 سهم في شركة دار التكافل، مقابل كل سهمٍ يملكونه في (وطنية)، لتصبح شركة دار التكافل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي، بقيمة أسهم متداولة تقدر بـ260 مليوناً و156 ألفاً و250 درهماً.

قرع الجرس

وحضر مجلس الإدارة الجديد، ممثلاً في رئيسه الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، ومطر حمدان سلطان حمد العامري، بصفته نائباً للرئيس، وعبدالله عسيران، بصفته عضو مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، حفل قرع الجرس في سوق دبي المالي صباح أمس.

ثقة بالسوق

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسعدنا استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس بمناسبة إنجاز شركة دار التكافل، عملية الاندماج مع شركة الوطنية للتكافل».

وأضاف: «يعكس حرص شركة دار التكافل، على تعزيز الصلة الوطيدة التي تربطنا بها عبر هذه السنوات، من خلال اختيار سوق دبي المالي، سوقاً للإدراج للكيان المُدمج الجديد، الثقة الكبيرة التي توليها الشركة إزاء السوق، وما يوفره من منظومة أسواق مالية متكاملة وعالمية المستوى».

قيمة مستدامة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، إن شركة دار التكافل تمتلك توجهاً استراتيجياً واضحاً لتأسيس قيمةٍ مستدامةٍ طويلة الأجل للمساهمين والشركاء والموظفين، إضافة إلى توفير الحماية والأمن المالي للمشاركين من حملة وثائق التأمين.

وأضاف: «لقد أدى الاندماج إلى تشكيل شركة فعالة في قطاع التأمين التكافليّ، قادرة على الاستفادة من اقتصادات الحجم، لتطوير حلول تأمين إسلامية مبتكرة بطرقٍ لم يشهدها السوق، وستركز شركة دار التكافل على تعميق علاقاتها مع عملائها وأنشطتها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع البحث عن فرص لنقل خبراتنا إلى الخارج، لاسيما في سوق دول مجلس التعاون الخليجي».

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