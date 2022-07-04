فنادق دبي تبدأ تلقي حجوزات «كأس العالم»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكد مسؤولو فنادق أن السوق الفندقية في دبي بدأت في تلقي حجوزات خاصة من قبل مجموعات وأفراد لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، متوقعين أن تكون معدلات الإشغال في السوق الفندقية في دبي شبه كاملة، مع معدلات أداء قوية.

وكشفوا عن استقبال حجوزات من دول مثل البرازيل والمكسيك ضمن مجموعات، ووجود استفسارات من دول أوروبية عن حجوزات فنادق دبي.

ولفتوا إلى أن دبي وجهة سياحية عالمية بارزة تشهد خلال هذه الفترة عادةً معدلات إشغال مرتفعة للغاية، بدعم من السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، ومن مختلف الأسواق العالمية، مؤكدين أن دبي ستشهد مستويات قوية في الطلب على القطاع السياحي خلال فترة الربع الأخيرة من العام الجاري ككل، إذ يكون الطلب في ذروته.

حجوزات فندقية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن فنادق المجموعة بدأت بتلقي حجوزات من أفراد لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، والتي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن الفنادق لجأت إلى رفع متوسط الأسعار في ظل طلب عالٍ متوقع خلال هذه الفترة.

ولفت عوض الله إلى أن دبي وجهة سياحية عالمية بارزة تشهد خلال هذه الفترة عادةً معدلات إشغال مرتفعة للغاية، بدعم من السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، ومن مختلف الأسواق حول العالم، متوقعاً معدلات أداء قوية إلى جانب فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

وأشار إلى أن الطلب السياحي في دبي وصل إلى مستويات تخطت معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، في ظل الإدارة الفعالة، والمبادرات التي أطلقتها دبي، ما عزز من جاذبيتها السياحية في ظل هذه الظروف، لافتاً إلى أن حركة السياحة الدولية إلى الإمارة تواصل تسجيل مستويات قوية.

حجوزات خاصة

من جهته، أكد المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، أن الفندق بدأ منذ فترة بتلقي حجوزات إقامة خاصة بفعاليات «كأس العالم»، من قبل مجموعات وشركات ووكالات سياحية.

وقال: «عادةً يكون الطلب السياحي في فترة الربع الأخير من عام 2022، وبالتزامن مع فصل الشتاء في ذروته، ومع استضافة فعاليات المونديال، فإننا نتوقع مستويات أداء قياسية».

وأضاف العوا أن الأشهر الأخيرة من العام الجاري، والتي تتزامن مع فعاليات كأس العالم لكرة القدم، من أكثر الفترات ازدحاماً في دبي، من حيث معدلات الطلب على السياحة في دبي، وبالتالي فإن الأسعار تكون أصلاً في مستويات أعلى، موضحاً أن السوق الفندقية في الإمارة تتطلع إلى تحقيق إيرادات وعائدات مرتفعة.

إشغال شبه كامل

وتوقع العوا أن تكون معدلات الإشغال في السوق الفندقية في دبي شبه كاملة، لافتاً إلى أن الإمارة تحتضن أكثر من 140 ألف غرفة فندقية، والعديد من الوجهات الترفيهية عالمية الطراز، فضلاً عن الأنشطة والمغامرات، وتجارب سياحية غنية للغاية.

وأوضح أن دبي تمتاز أيضاً بتنوع منتجها السياحي، بما يتلاءم مع مختلف متطلبات الزوار من جميع الأذواق كونها وجهة شهيرة في قطاع الأطعمة أيضاً، إضافة إلى منتجعات فخمة وفنادق شاطئية، وسعة فندقية كبيرة من مختلف الفئات الفندقية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشقق الفندقية، وغيرها من الخيارات التي توفر للزوار منتجاً فريداً ومنوعاً.

طلب قوي

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة بدأت بتلقي حجوزات خاصة بحضور فعاليات «كأس العالم» من مجموعات وأفراد، مؤكداً أن دبي ستشهد مستويات قوية في الطلب على القطاع السياحي خلال فترة الربع الأخيرة من العام الجاري ككل.

وأضاف خوجلي أن القطاع الفندقي في دبي يشهد خلال الأسبوعين الأولين من نوفمبر المقبل طلباً كبيراً على سياحة الأعمال والمؤتمرات، مشيراً إلى أن منظمي هذه المؤتمرات لجأوا إلى تركيز فعالياتهم لشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ضمن هذه الفترة، مبيناً أن الطلب السياحي في دبي عادة ما يكون في مستويات مرتفعة للغاية خلال هذه الفترة.

وذكر أن أسعار الإقامة الفندقية تحدد بناءً على معدلات الطلب والإشغال، لافتاً إلى أن هناك أسعاراً خاصة مصممة للمجموعات وأخرى للأفراد، متوقعاً المزيد من الحجوزات المبكرة بالتزامن مع الفعالية الدولية، لتفادي الزيادات في الأسعار، ومعدلات إشغال شبه كاملة.

وأوضح أن المنتج السياحي في دبي يمتاز بتنوع غني، يلائم مختلف متطلبات الزوار من حيث وجهات الترفيه، إلى الطعام والأنشطة السياحية وغيرها من عوامل الجذب التي تستقطب سنوياً ملايين الزوار حول العالم.

وأكد أن القطاع السياحي في الإمارة يواصل تسجيل معدلات أداء قوية، سواء لسياحة الأعمال والمؤتمرات، أو السياحة الترفيهية والتسوق، كاشفاً أن أحد منظمي المؤتمرات حجز خلال الأيام الأخيرة فندقاً كاملاً تابعاً للمجموعة بسعة 500 غرفة لمدة أربع ليالٍ.

البرازيل والمكسيك

في السياق نفسه، قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر: «بدأنا باستقبال حجوزات من دول مثل البرازيل والمكسيك ضمن مجموعات، بخصوص فعاليات كأس العالم»، مشيراً إلى وجود استفسارات من دول أوروبية عن حجوزات فنادق دبي.

وأضاف مطر: «توقعات فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في دبي من حيث معدلات الإشغال تصل إلى نحو 84% في نوفمبر الجاري، مقارنة بـ 83% خلال نوفمبر 2021، ونحو 82% في ديسمبر المقبل مقابل 77% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».

30 رحلة لـ «فلاي دبي»

أعلنت شركة «فلاي دبي» أن رحلاتها بين دبي والدوحة الخاصة بحضور منافسات كأس العالم المقبلة، متاحة للحجز على موقعها الإلكتروني.

وتوفر «فلاي دبي» رحلات «يوم المباراة»، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران وطنية شريكة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتيح لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة للحدث الذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

وتوفر «فلاي دبي» طوال مدة الحدث الرياضي 30 رحلة ذهاب وعودة يومياً بين دبي والدوحة، ما يوفر أقصى قدر من الراحة للركاب عند اختيار رحلاتهم، وتسمح هذه الرحلات لحاملي تذاكر المباريات بالتنقل بحرية من دبي، والاستمتاع بأجواء كرة قدم في الدوحة والعودة إلى دبي في اليوم نفسه.

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