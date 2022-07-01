مراكز للتسوق تطلق عروض تخفيضات "مفاجآت صيف دبي"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

بدأت مراكز للتسوق في دبي اليوم في إطلاق عروض تخفيضات وفعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي"، والتي تستمر خلال من الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.

ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية لها بعدد من مراكز التسوق في دبي اليوم، مظاهر إقبال لافتة من المستهلكين على العروض والفعاليات المصاحبة للدورة الجديدة من "مفاجآت صيف دبي 2022".

وتشهد تلك الدورة التي تستمر فترة 66 يوما عروض تخفيضات من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، وبنسب تنزيلات تتراوح ما بين 25% إلى 75% على منتجات لعلامات تجارية محلية.

ومع بداية دورة هذا العام لمفاجآت صيف دبي، تنطلق تخفيضات الـ 25 ساعة، وذلك يومي 1 و2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وبنسب تخفيضات تراوح بين 25 و90%.

وتطلق "مفاجآت صيف دبي "عروض الفنادق 24 ساعة، في الأول والثاني من يوليو، حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا تشمل 19 فندقا في دبي بما في ذلك فندق فيدا كريك هاربور، وفندق فيدا تلال الإمارات، وفندق فيدا داون تاون دبي، وفندق العنوان سكاي فيو، وفندق العنوان فاونتن فيوز والعنوان وسط المدينة، والعنوان دبي مارينا، والعنوان دبي مول، والعنوان بوليفارد دبي، وفندق القصر داون تاون دبي، وفندق أرماني دبي، وفندق إيبيس وان سنترال، و نوفوتيل مركز التجارة العالمي دبي، وإيبيس مركز التجارة العالمي، ومنتجع حبتور غراند أوتوجراف كولكشن، وفندق إدج كريك سايد، وفنادق ومنتجعات جنة فرع دبي، وفندق منزل وسط مدينة دبي، وفندق ومنتجع أتلانتس النخلة.

وتتضمن عروض الدورة الجديدة منح المتسوقين عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في دبي مول، فرصة للفوز بجائزة نقدية قدرها مليون درهم، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي.

كما تجرى 8 سحوبات أسبوعية تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من إعمار بقيمة 25000 درهم.

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