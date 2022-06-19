حمدان بن محمد: يسعدنا الإسهام في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجستي متطوّر في ميناء جدة الإسلامي، والإسهام في تحقيق «رؤية السعودية 2030» بمشروع يعزّز النمو التجاري للمملكة والمنطقة.

وقال سموّه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «نهنئ موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجستي متطوّر في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم.. يسعدنا الإسهام في تحقيق (رؤية السعودية 2030) بمشروع يعزّز النمو التجاري للمملكة والمنطقة».

وأضاف سموّه في تغريدة أخرى: «خطوة جديدة ضمن الشراكة الإماراتية السعودية المزدهرة.. وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا نتأخر عن توظيف خبرات دبي في دعم الطموحات التنموية لأشقائنا في المملكة، التي نرجو لها مزيداً من التقدم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة أخي الأمير محمد بن سلمان».

إعلان «دي بي ورلد»

وكانت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، أعلنت، أمس، عن توقيع اتفاقية لمدة 30 عاماً، باستثمار 490 مليون درهم (133.4 مليون دولار)، لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي.

وجاء الإعلان في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات والسعودية، وحرص إمارة دبي على مشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، ومضافرة الجهود، بما يخدم توجهات التنمية الشاملة في المنطقة.

منطقة لوجيسيتة

وتستهدف الاتفاقية إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتتضمن مستودعاً للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ومنطقة تخزين ومستودعات بمساحة 100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 ألف متر مربع.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد السعودية»، محمد الشيخ.

فوائد المنطقة

وستعزّز المنطقة اللوجستية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي، المكانة الاستراتيجية لـ«دي بي ورلد» في المنطقة، وستُقدّم حلولاً لوجستية رائدة ومتعددة الوسائط في المملكة العربية السعودية. كما ستدعم أنشطة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، وستخفّض الوقت مع تقليل كلفة الخدمات اللوجستية لكل من المستوردين والمصدّرين على حد سواء.

وستقدّم أيضاً منصّة متكاملة للخدمات التي تربط عمليات الموانئ بأنشطة «الميل الأخير»، ما يوفر مستودعات تبريد لتخزين البضائع المبرّدة، ومن ثم تجميعها في حاويات متخصصة ونقلها الى مستودعات المتعاملين أو شحنها إلى الأسواق المجاورة.

رؤية السعودية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا ويشرّفنا الإسهام بفعالية في تحقيق (رؤية السعودية 2030)، التي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام، تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً».

وأضاف: «نؤكد التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي، من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا، ونحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة».

وأكد بن سليّم الالتزام بتعزيز دور ومكانة ميناء جدة الإسلامي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، والذي لعب دوراً حيوياً على مدى العصور في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وقال: «يتمثل جوهر استراتيجيتنا كمزوّد لحلول سلسلة التوريد الشاملة في توفير حزمة من الخدمات اللوجستية لمتعاملينا، وسد أي فجوة موجودة في السوق. كما ستمكّننا مثل هذه المرافق التجارية الحيوية من تحقيق تقدم أكبر في المملكة، من خلال توسيع تعاوننا مع كبار مزوّدي الخدمات اللوجستية الرائدة».

خدمات إلكترونية

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، عمر بن طلال حريري، إن «المنطقة اللوجستية الجديدة تتيح تقديم خدمات إلكترونية متطوّرة وصديقة للبيئة، مع دمج عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجستية متكاملة تعزّز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «ستعمل هذه الشراكة على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجستية، بما يمكن من تقديم خدمات لوجستية كاملة، وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزوّدي الخدمات اللوجستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير، وتقليل كلفة الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين».

عقد امتياز

أبرمت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية عقد امتياز مع الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، في أبريل 2020، لمواصلة تشغيل وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي مدته 30 عاماً.

والتزمت «دي بي ورلد» باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 2.94 مليار درهم (800 مليون دولار) لتوسيع وتحديث محطة الحاويات.

وسيشهد المشروع الجديد، الذي سيجري على أربع مراحل، تحديثات للبنية التحتية، بما في ذلك توسيع عمق الغاطس والرصيف، وتركيب المعدات المتقدمة، واستخدام التقنيات المتطوّرة، وبرامج الأتمتة والرقمنة، ومبادرات تقليل انبعاثات الكربون، حيث من المقرر اكتماله بحلول عام 2024.

4 ملايين حاوية

ستتمكن محطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي عند اكتمال مشروع التحديث من مضاعفة الحجم الحالي لمناولة الحاويات من 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى أربعة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ما يخدم في ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي مركزاً تجارياً ولوجستياً رئيساً على البحر الأحمر. ولي عهد دبي:

• «لا نتأخر عن توظيف خبرات دبي في دعم الطموحات التنموية لأشقائنا في المملكة، التي نرجو لها مزيداً من التقدم».

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