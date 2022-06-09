أحمد بن سعيد: حكومة دبي تسعى إلى أفضل بيئة عمل للشركات المالية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة مارش العالمية»، مارتن ساوث، وهي شركة متخصصة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، وإحدى الشركات التابعة لـ«مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر والاستراتيجيات.

معايير دولية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في «أبراج الإمارات»، أن دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية وأطرها التشريعية والتنظيمية الداعمة لمؤسسات الأعمال العالمية والمتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، بما يوسع فرص نمو الأعمال، مع سعي حكومة دبي الدائم لتأسيس أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية تعزيز مرونتها، والارتقاء بمستوى الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

منصة مثالية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة مارش العالمية»، مارتن ساوث، تقديره لما تهيئه دبي من أجواء داعمة لمختلف قطاعات الأعمال، لتكون بذلك المنصة المثالية لانطلاق شركائها في خططهم التوسعية، مع الاستفادة من الإمكانات الصاعدة للنمو في مختلف أنحاء المنطقة، معرباً عن إعجابه بنجاح دبي في إنشاء أحد أبرز المراكز المالية في العالم.

واستعرض اللقاء أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بصناعة التأمين حول العالم، كما تم مناقشة مجمل أعمال شركة مارش العالمية، وما تقدمه من خدمات متنوعة والتطور الذي تشهده أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من دبي، في ضوء ما توفره من بيئة محفزة وبنية تحتية متطورة وما تحتضنه من مجتمع متنامٍ من كبرى مؤسسات المال والأعمال العالمية، وما تهيئه تلك العوامل من فرص كبيرة للنمو والازدهار.

استقطاب المهارات

وتطرّق النقاش إلى تنامي مكانة دبي كمركز رئيس لاستقطاب المهارات والكفاءات في مختلف التخصصات، بفضل المناخ الجاذب الذي توفره لأصحاب العقول المبدعة والطاقات الخلاقة في شتى المجالات بما في ذلك المجال المالي، وهو ما يعد من أهم العناصر المحفزة لمؤسسات الأعمال على إيجاد مقار لها في دبي، للاستفادة من هذه الميزة التي تمكنها من تعزيز أطقمها بأفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم، والتي تجد في دبي المكان الأفضل للعيش والعمل.

يُذكر أن شركة مارش العالمية تقدم خدماتها من خلال أكثر من 500 مكتب لها في 130 دولة، ويضم فريقها أكثر من 45 ألف موظف، وقد سجلت عائداتها السنوية عن عام 2021 نحو 10.2 مليارات دولار.

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