«طيران الإمارات» تتيح إقامة فندقية مجانية للمسافرين إلى دبي

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت «شركة طيران الإمارات» أنها ستوفر إقامة فندقية مجانية للمتعاملين معها الذين يسافرون إلى دبي، أو الذين حجزوا رحلة مع محطة توقف في المدينة.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي أنه يمكن للمسافرين، الاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز» عند حجز رحلة ذهاب وعودة إلى دبي، أو أي من وجهاتها التي يزيد عددها عن 130 وجهة في «الدرجة الأولى» أو «درجة الأعمال».

وأضافت أنه يمكن لمسافري الناقلة على «الدرجة السياحية»، الاستفادة من ليلة واحدة في فندق «هيلتون غاردن إن المرقبات».

وأوضحت «طيران الإمارات» أن العرض متاح للحجز بحلول 20 يونيو 2022، للسفر بين التاسع من يونيو و30 سبتمبر 2022.



ولفتت إلى أنه للاستفادة من عرض الإقامة الفندقية المجانية، فإن على المتعاملين ارسال الرقم المرجعي للحجز المؤكد، وتاريخ الوصول إلى دبي، وأسماء جميع المسافرين ضمن الحجز، إضافة أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني إلى emiratesoffer@emirates.com. ليتم في ما بعد تأكيد حجز الفندق على عنوان البريد الإلكتروني المذكور.

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