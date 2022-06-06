القيمة السوقية لـ«أبوظبي للأوراق المالية» ترتفع 25% إلى تريليوني درهم

المصدر: أبوظبي ــ وام

يلتقي وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسعُ شركات مدرجة فيه، مع عدد من كبريات المؤسسات الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن يومي التاسع و10 يونيو الجاري، وذلك ضمن تمثيلٍ قوي من السوق يهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية الإماراتية من كبار مديري المحافظ الاستثمارية، في وقت كشف فيه السوق عن ارتفاع قيمته السوقية بواقع 25% منذ بداية العام 2022، لتصل إلى نحو تريليوني درهم.



إنجازات ومبادرات

ويسعى «أبوظبي للأوراق المالية» من خلال هذه الاجتماعات، إلى إبراز التقدم الكبير الذي أحرزه في تحقيق استراتيجيته لتعزيز سيولته وقيمته السوقية عبر مجموعة من المبادرات. ومن ضمن الإنجازات التي حققها السوق خلال العام الماضي، إطلاق سوق للمشتقات المالية، وإدراج صناديق استثمار متداولة، إضافة إلى اعتماد إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج.



اهتمام دولي

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، أن أسواق المال الإماراتية تحظى باهتمام كبير من شركات الاستثمار الدولية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، والتسارع اللافت في نشاط أسواقها المالية.

وقال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يؤدي دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي تشهده المنطقة نحو بناء اقتصادات وطنية حيوية ومتنوعة ومستدامة، لافتاً إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية والمتنوعة، يعد أمراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف، ولذا فإن من الضروري مواصلة تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين، وتعريفهم بقصص نجاحنا، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم.



القيمة السوقية

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمته السوقية بواقع 25% منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، لتصل إلى نحو تريليوني درهم (545 مليار دولار).

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بسلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى التي تم إنجازها على مدار العام الماضي، بقيمة إجمالية جاوزت خمسة مليارات دولار، وشملت: «موانئ أبوظبي»، «فيرتيغلوب»، «أدنوك للحفر»، «ألفا ظبي»، و«مجموعة ملتيبلاي».

كما نجحت شركة «بروج» الأسبوع الماضي بجمع ملياري دولار، بعد إجراء طرحٍ عامٍ أولي كُلِّل بإدراج أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد هذا الطرح إقبالاً استثنائياً وشكل واحداً من أكبر الطروحات الأولية في تاريخ السوق حتى الآن.



ويترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، يرافقه ما يزيد عن 25 رئيساً تنفيذياً ومديراً مالياً ومسؤولاً تنفيذياً من شركات مدرجة في السوق بما فيها: «أدنوك للتوزيع»، «أدنوك للحفر»، مصرف أبوظبي الإسلامي، «مجموعة أغذية»، شركة الدار العقارية، شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، «مجموعة اتصالات»، بنك أبوظبي الأول، و«فيرتيغلوب».



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