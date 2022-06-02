«دبي الجنوب» توقّع اتفاقية مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وتنص بنود الاتفاقية على تطبيق نظام «مساري» للمرور عبر البوابة الإلكترونية في المدينة، لتتبع الشحنات ضمن شبكة آمنة، مع ضمان الإدارة الفعالة لحركة الشحن.

وأشار المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جوسيبي سابا، إلى التأثير الإيجابي للاتفاقية في تعزيز آلية عمل شحنات المساعدات الإنسانية للمدينة، والارتقاء بالأداء إلى مستوى جديد من الكفاءة والدقة.

وأضاف: «تلعب الخدمات اللوجستية دوراً مهماً في عمليات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومن شأن نظام المرور عبر البوابة الإلكترونية أن يعزز مستوى كفاءة استجابة المدينة في حالات الطوارئ، إضافة إلى توفير الوقت في معالجة شحنات المساعدات».

من جانبه، قال مدير إدارة العمليات اللوجستية في «دبي الجنوب»، عبدالباسط المرزوقي: «نؤكد التزامنا إزاء تسهيل الحلول التشغيلية الذكية المثلى للمتعاملين، لضمان توفير خدمات مثالية لتدفق عمليات الشحن بطرق سلسة».

وأكد أن المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» ستواصل تعزيز خدماتها وتوفير حلولها لمعالجة التحديات المتزايدة التي تواجهها حركة الشحن.

يُشار إلى أنه تم إطلاق «دبي الجنوب» كمشروع لحكومة دبي في عام 2006، يمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى مكانته كمخطط رئيس لإسعاد الفرد. وتعتبر أيضاً مشروعاً حضرياً رائداً في دبي، وصمم لتوفير 500 ألف فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم مختلف الأعمال والقطاعات.

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