فنادق تطرح تخفيضات وعروضَ قيمة مضافة خلال الصيف

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت فنادق في الدولة عروضاً خلال موسم الصيف تشمل تخفيضات سعرية على الحجوزات، وعروض قيمة مضافة.

وتضمنت العروض التي رصدتها «الإمارات اليوم»، منح ليالٍ مجانية عند حجز عدد معين من الليالي، وتسجيل الدخول الصباحي المبكر من الساعة التاسعة صباحاً، والخروج المتأخر حتى الرابعة مساء، فيما طرحت فنادق عروضاً على حجز الأجنحة، ومخيماً صيفياً للأطفال، وتخفيضات سعرية على المطاعم ومرافق الفندق.

عروض الصيف

وقال مدير إدارة التسويق في فندق «غلف كورت بيزنس باي»، أشرف عياد، إن إدارة الفندق طرحت عروضاً بمناسبة موسم الصيف، من ضمنها الإقامة سبع ليال بقيمة خمس ليال فقط، فضلاً عن تخفيضات تصل إلى 31% عند حجز الأجنحة، وعروض على الوجبات.

وأضاف: «يشهد موسم الصيف تنافسية واسعة في القطاع الفندقي، مع طرح عروض تخفيضية يستمر معظمها حتى نهاية سبتمبر المقبل، ما ينشط السياحة الداخلية والإقامة في الفنادق خلال تلك الفترة».

وأوضح أن اختلاف العروض المطروحة يعتمد على السياسات المعتمدة في كل فندق، والسعة الفندقية، مبيناً أن من الصعب على بعض الفنادق قبول التسجيل المبكر والخروج المتأخر بنسب كبيرة في ظل وجود عدد محدود من الغرف لديها، فيما تتناسب تلك العروض مع الفنادق التي يتوافر بها عدد كبير من الغرف.

السياحة الداخلية

بدوره، قال مدير المبيعات في فندق «هايد دبي»، إسلام جمال، إن عروض الفندق بمناسبة موسم الصيف تتضمن باقات تخفيضات على الإقامة، إضافة إلى تخفيضات سعرية على المطاعم ومرافق الفندق بنسب تراوح بين 20 و40%.

وأكد أن العروض تستمر حتى نهاية موسم الصيف، وتسهم بشكل كبير في استقطاب النزلاء وتحفيز السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن العروض المطروحة في سوق الضيافة تراوح بين تخفيضات سعرية أو عروض قيمة مضافة ترتكز على منح امتيازات للنزلاء عند شراء خدمات معينة.

مخيم للأطفال

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات والتسويق في فندق «موفينبيك جزيرة المرجان»، محمود سافريني، إن التنافسية الموسعـــــــــة خــــــــــــلال مــــــــوســـــم الصــــــيف تسهم في رفع حصص الفنادق والمنتجعــــــات في استقطاب المتعاملين، لافــتاً إلى أن العروض تتباين وفقاً للسياسات التسويقية في كل فندق.

وكشف أن الفندق سيتيح عروضاً ترويجية خلال موسم الصيف ستركز على استقطاب المتعاملين من السوق المحلية، والأسواق الخليجية والعالمية، إضافة إلى إطلاق مخيم صيفي للأطفال بأعمار تراوح بين أربعة أعوام و17 عاماً، كقيمة مضافة للمتعاملين، وخيار في الحصول على خدمات صيفية تتناسب مع اهتمامات الأسر.

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