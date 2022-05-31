ارتفاعات في أسعار الوقود خلال يونيو

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، اليوم زيادات جديدة شملت ارتفاعا في أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، وبقيمة تراوح بين 48 و49 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت ستة فلوس مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها اللجنة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يونيو ارتفاعا من مبلغ 3.66 درهم سابقا، ليصل إلى 4.15 درهم، بزيادة بلغت 49 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 3.55 درهم، ليصل إلى 4.03 درهم بزيادة 48 فلساً.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 4.08 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 4.14 درهم بارتفاع بلغ ستة فلوس.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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