محمد بن زايد: الشراكة الصناعية ستعود بالخير على شعوب الإمارات ومصر والأردن

المصدر: أبوظبي ■ وام

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، مؤكداً سموه أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

وقال سموه إن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية، وابتكار صيغ جديدة للتعاون في ما بينها، وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، استقبل أول من أمس، كلاً من رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة زيارتهما إلى الدولة للإعلان عن «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين دولة الإمارات والأردن ومصر.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، برئيسي الوزراء الأردني والمصري وحملهما تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متمنياً للأردن ومصر الشقيقتين مزيداً من التقدم والازدهار.

• ابتكار صيغ جديدة للتعاون، وتعزيز التكامل واستثمار الميزات النوعية لكل دولة.

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