الصير مارين توسع أسطولها وتستحوذ على ناقلتين لشحن غاز البترول المُسال بصفقة بلغت 246 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين ش.م.خ."، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على ناقلتين لغاز البترول المُسال بصفقة بلغت قيمتها 246 مليون درهم إماراتي، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم.

وتستهدف الصير مارين، التي تنتهج استراتيجية توسعية لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الشحن التجاري، الاستحواذ على 15 سفينة أخرى خلال العام 2022. وقد تضاعف الطلب على عقود ناقلات المنتجات وقطاعات الغاز نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخراً.

وتبلغ سعة ناقلتي غاز البترول المُسال الجديدتين "MT Alcor" و"MT Alkaid" 20,700 متر مكعب، ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للناقلتين 25%.

وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "تمتلك الصير مارين مكانة مالية وتشغيلية قوية، ما يتيح لها إمكانية الاستفادة من التوجهات الإيجابية الحاصلة في مجال الشحن البحري العالمي، لا سيما في قطاع غاز البترول المُسال. تعمل الشركة على تطوير قاعدة قوية وواسعة من العملاء، وتمضي بوتيرة متسارعة لتلبية الطلب المتنامي على عقود إيجار السفن. تسهم مثل هذه الصفقات في توسيع نطاق عملياتنا بشكل كبير، وتوفر عوائد مجزية للشركة ومساهميها".

تم الاستحواذ على الناقلتين عبر تعاون وثيق مع عدد من البنوك الدولية ومنها "آي إن جي" و"بنك أوف أميريكا".

تأسست شركة الصير مارين في عام 2003، وهي مدرجة في سوق نمو (سوق أبوظبي للأوراق المالية). تُعد الصير مارين شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية في المنطقة وتتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري.

وتقدم الشركة خدمات بناء السفن وتجديدها وإدارة اليخوت للعملاء من القطاع الخاص، فضلاً عن الوفاء بعقود سفن القطاع العام.

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