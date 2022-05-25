صفقة لبيع وإعادة تأجير 5 طائرات «بوينغ 737-8 ماكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع بنك «ستاندرد تشارترد» و«شركة فلاي دبي» بنجاح اتفاقية بيع وإعادة تأجير لخمس طائرات «بوينغ 737-8 ماكس».

وأفاد بيان بأنه تم تسليم أول أربع طائرات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ومن المقرر أن تصل الطائرة المتبقية من «بوينغ» قبل نهاية النصف الأول من عام 2022.

وتدعم الصفقة، التي تمت هيكلتها وتمويلها وترتيبها حصرياً من قبل «بنك ستاندرد تشارترد»، خطط النمو المستقبلية لأسطول «فلاي دبي»، كما أنها تسلّط الضوء على العلاقة القوية والطويلة الأمد بين «فلاي دبي» و«ستاندرد تشارترد».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا تلقي دعم (بنك ستاندرد تشارترد) في هذه الصفقة التي تشكل امتداداً للعديد من اتفاقات التمويل وتأجير الطائرات السابقة»، مؤكداً مواصلة «فلاي دبي» تنويع مصادر تمويلها، وجذب شركاء موثوقين لدعم خطط النمو المستقبلية، لذلك، فإنها تتطلع إلى العمل مع «ستاندرد تشارترد» مرة أخرى في المستقبل.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، رولا أبومنه، إن «ستاندرد تشارترد» يتمتع بعلاقة قوية وطويلة الأمد مع كل من «فلاي دبي» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وذلك عبر العديد من الشركات العاملة تحت مظلتها.

وأضافت: «تدل هذه الصفقة على التزام البنك المستمر تجاه دعم رؤية حكومة دبي للقطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارة الحيوي».

بدوره، قال نائب الرئيس الأعلى للمالية في «فلاي دبي»، آربيند كومار، إن الصفقة تمت بسرعة قياسية بعد التفويض، الأمر الذي يدل على علاقة العمل الوثيقة بين مؤسساتنا، والثقة التي يطرحها السوق في نموذج العمل القوي لدينا.

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