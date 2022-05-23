«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي تنطلق 27 مايو الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، أحد الأحداث المهمة المدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وذلك خلال الفترة من الجمعة 27 حتى الأحد 29 مايو الجاري في مختلف مراكز التسوق والمتاجر في دبي، وبمشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تخفيضات تصل إلى 90%.

وتتنوع العروض المميزة بين تخفيضات مذهلة، واسترداد نقدي، ومكافآت، وجوائز قيمة، حيث سيستفيد المتسوقون من صفقات على العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديهم في عالم الموضة والجمال والإلكترونيات.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من أهم الأحداث المرتقبة السنوية التي تقام على مستوى المدينة في مختلف مراكز التسوق الرئيسة في دبي بما في ذلك: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، ماي سيتي سنتر البرشاء، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سوق التنين 1 و2، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي.

وخلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، يمكن لعشاق الساعات الاطلاع على أحدث تشكيلة منها للرجال والنساء من العلامات التجارية العالمية المفضلة لديهم، مع تخفيضات بنسبة تراوح بين 25 و50% على نطاق واسع من الموديلات.

ومع اقتراب فصل الصيف، سيحصل عشاق الجمال ومستحضرات التجميل على فرصة تسوق العلامات التجارية المفضلة لديهم والاختيار بين مجموعة واسعة من المنتجات، بتخفيضات تراوح بين 25 و75% على منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور. أما عشاق الموضة، فهم على موعد مع أفضل العروض خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بمشاركة العديد من العلامات التجارية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news