"3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي بدءا من 27 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، إحدى الأحداث المهمة المدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وذلك خلال الفترة ما بين الجمعة 27 مايو وحتى الأحد 29 مايو الجاري في مختلف مراكز التسوق والمتاجر في دبي. وبمشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة.

وتتنوع العروض المميزة ما بين التخفيضات المذهلة، والاسترداد النقدي، و المكافآت، والجوائز القيمة، حيث سيستفيد المتسوقون من صفقات رائعة على العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديهم في عالم الموضة والجمال والإلكترونيات، ومنها بنانا ريببلك، وكالفين كلاين، وهارمان هاوس، وكارل ليغرفيلد، وغيرها الكثير.

وتعد فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من أهم الأحداث المرتقبة السنوية، والتي تقام على مستوى المدينة في مختلف مراكز التسوق الرئيسية في دبي بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي هيلز مول، وميركاتو وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسوق التنين 1 و 2، وسيركل مول، وذي بوينت،ونخيل مول، وجيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي وغيرها.

وخلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، يمكن لعشاق الساعات الاطلاع على أحدث تشكيلة منها للرجال والنساء من العلامات التجارية العالمية المفضلة لديهم في متجر " 1915 من أحمد صديقي "، حيث يمكنهم الاستمتاع بتخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 بالمئة على نطاق واسع من الموديلات. كما تقدم الفطيم للساعات والمجوهرات للمتسوقين تخفيضات تتراوح ما بين 25 و35 بالمئة على منتجات مختارة، بينما تدعو مجوهرات جوهرة المتسوقين للاستمتاع بتصميماتها المبتكرة وحرفيتها العالية، إضافة إلى الاستفادة من تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على منتجات مختارة.

ومع اقتراب فصل الصيف، سيحصل عشاق الجمال ومستحضرات التجميل على فرصة تسوق العلامات التجارية المفضلة لديهم والاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات. حيث تقدم سلسلة متاجر أريج لمستحضرات التجميل للعملاء تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 بالمئة على منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور، بينما تقدم باث اند بودي وركس للمتسوقين عروضًا مذهلة عبر الموقع الالكتروني، وكذلك في المتاجر على منتجات مختارة. علاوة على ذلك، تتيح متاجر واتسون للمتسوقين فرصة توفير ما يصل إلى نصف السعر على منتجات محددة.

ولمن يتطلع إلى تجديد منزله هذا العام، فهناك الكثير من العروض التي يمكن الاستفادة منها، حيث تقدم متاجر شاتلز اند مور أحدث مجموعات الأثاث وإكسسوارات المنازل الأوروبية بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 بالمئة. وتقدم بعض متاجر المفروشات المنزلية المشهورة في دبي تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة عبر متاجرها بما في ذلك دانوب هوم و دويل و هومز ار اس و سيمبلي كيتشين و ثنك كيتشن. بينما تقدم متاجر كل من بوتري بارن و وست الم تخفيضات تتراوح ما بين 25 و40 بالمئة.

أما عشاق الموضة، فهم على موعد مع أفضل العروض خلال فعالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى"، بمشاركة العديد من العلامات التجارية. حيث يمكن لعشاق توري برتش الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على قطع مختارة، بينما تحصل المتسوقات من ماج على فرصة للفوز بحقيبة عند إنفاق 1400 درهم أو أكثر. وتقدم متاجر سكور بروذرز للمتسوقين تخفيضات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

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