تداولات عقود مستقبلية على «خام نفط عُمان المُجزأ» يونيو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي عزمه إطلاق تداولات عقود مستقبلية جديدة على «خام نفط عُمان المُجزأ» في أول يونيو المقبل، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة المهمة من الأصول.

تنويع المحافظ

وسيُمثل عقد «خام نفط عُمان المُجزأ» أحدث إضافة إلى سوق العقود المستقبلية في سوق دبي المالي، لتتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية، لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة.

ووفقاً لـ«دبي المالي»، يصل حجم العقد المُجزأ إلى 100 برميل من النفط الخام، بما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، كما تتم تسويته نقدياً.

صناع السوق

وستحظى تداولات العقود الجديدة بدعم من قِبل ثلاث من صُناع السوق، هم: «إكس كيوب»، و«الرمز كابيتال»، و«بي إتش إم كابيتال»، كما تحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول بما في ذلك: «الدولية للأوراق المالية»، «بي إتش إم كابيتال»، «الرمز كابيتال»، «مينا كورب للخدمات المالية»، «الدار للأسهم والسندات»، «سيكو للوساطة المالية»، «إي إف جي هيرميس» (الإمارات)، «أرقام سيكوريتيز».

فرص استثمارية

وتُعد هذه أولى إنجازات اتفاقية التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة، والتي تهدف إلى تطوير فرص استثمارية جديدة، وتمكين المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السوق الدؤوبة لتنفيذ استراتيجيته للنمو، وتنويع الفرص الاستثمارية والمنتجات المالية، بما يواكب الاهتمام المتزايد من قِبل قاعدته المتنوعة من المستثمرين والتي تتجاوز 900 ألف مستثمر.

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