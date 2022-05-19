«أدنوك» تعتزم طرح 10% من أسهم «بروج» للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، عن عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج بي إل سي)، المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وتوفر «أدنوك» من خلال طرح حصة أقلية من أسهم «بروج» للاكتتاب العام، فرصة استثنائية للمستثمرين، للمشاركة في قصة نمو شركة رائدة، من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، فإن (أدنوك) تستمر في جهودها لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق المال في دولة الإمارات، حيث نعلن اليوم عن عزم (أدنوك) وشريكنا الاستراتيجي (بورياليس)، طرح حصة أقلية من أسهم (بروج)، مشروعنا المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لشركتي (أدنوك للحفر) و(فيرتيجلوب)، لتنضم (بروج) بذلك إلى أسواق المال المحلية، كشركة رائدة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتنافس بقوة في الأسواق العالمية من خلال توفير حلول مبتكرة في مجال البوليمرات للقطاع الصناعي والبنية التحتية والمستهلكين».

وتابع الجابر: «سيكون الاكتتاب على أسهم (بروج) متاحاً أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية».

وأوضح أنه «من خلال طرح (بروج)، واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه أخيراً بالاستحواذ على نسبة 25% من أسهم (بورياليس)، تستعد (أدنوك) للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود المقبلة، الذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي».

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