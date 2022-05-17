مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من العام 2022، محققةً إيرادات بلغت 265.7 مليون درهم، مما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال في المنطقة.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة "يلا المحدودة"، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد ارتفع صافي هامش أرباح المجموعة الغير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 24.5% و35.9% على التوالي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي.

وقد ساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا المحدودة في تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات بما مجموعه 190.5 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 74.6 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 265.7 مليون درهم.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 55.3٪ الى 29.2 مليون في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـــــــــــــــــــــــــــــــــ 18.8 مليون مستخدم في الربع الأول من العام 2021، وفيما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة لمنصات يلا، فقد ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 61% إلى 9.4 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5.8 مليون مستخدم في الربع الأول من العام 2021.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد تاو يانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا المحدودة": " لقد كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ناجحة بامتياز، فقد حققنا نتائج مالية قوية مع ارتفاع إجمالي إيراداتنا لتصل إلى 265.7 مليون درهم، ويعزى هذا الأداء المميز الى جهودنا المستمرة في توسيع قاعدة مستخدمينا وتشجيعهم على الاشتراك بالخدمات المدفوعة."

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا المحدودة" أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس مدى فعالية استراتيجية النمو الخاصة بالشركة والتي تهدف إلى تقديم تجربة مثالية لجميع المستخدمين.

وعلى الجانب الآخر أعرب رئيس مجموعة يلا المحدودة السيد صيفي إسماعيل عن نية المجموعة في الاستمرار بإثراء حافظة منتجاتها بالإضافة الى تعزيز أوجه التعاون بين تطبيقات المجموعة لتطوير نظام تفاعلي متكامل، بحيث يشهد زيادة في تدفق المستخدمين من تطبيق إلى آخر.

وأكد السيد صيفي إسماعيل ان النظام التكاملي الجديد سيسهم بالضرورة في زيادة وعي المستخدمين بالتطبيقات والخدمات المتعددة التي تقدمها مجموعة يلا المحدودة، والتي من شأنها أن تؤدي في مجملها إلى توسيع قاعدة المستخدمين، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم ضمن تطبيقاتنا ما يعزز الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل.

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