شبكة «أدنوك للتوزيع» في السعودية تنمو 40% إلى 55 محطة خدمة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2022، إذ ارتفعت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح للفترة نفسها بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم، في وقت حافظت فيه على توليد تدفقات نقدية قوية، ليبلغ التدفق النقدي الحر 1.9 مليار درهم، ونمت شبكتها في السعودية بنسبة 40% إلى 55 محطة خدمة.

مبيعات الوقود

وكشفت الشركة أنها شهدت انتعاشاً قوياً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، في ما سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021.

بدوره، ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة بنسبة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.

محفظة الأعمال

وذكرت «أدنوك للتوزيع» أنها عززت خلال الربع الأول من عام 2022، حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من الإمارات والسعودية.

وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة، كما افتتحت ثلاث محطات خدمة جديدة في الإمارات، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة. وأكدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بخططها الرامية إلى افتتاح بين 20 و30 محطة جديدة في دولة الإمارات في نهاية عام 2022.

بداية إيجابية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «واصلت الشركة عمليات توسعة شبكة محطاتها بشكل قوي خلال الربع الأول، ويظهر ذلك بشكل ملموس في السوق السعودية، إذ توسعت شبكة محطاتنا بنسبة 40%. كما نواصل خططنا لافتتاح بين 60 و80 محطة خدمة جديدة في الإمارات والأسواق العالمية نهاية العام الجاري».

وأضاف: «تتمتع (أدنوك للتوزيع) بميزانية قوية، إلى جانب سيولة مالية وافرة، ما يضمن قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين».

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