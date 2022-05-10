سوق السفر العربي: 254 مليار دولار أرباح قطاع السفر في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض المتخصصون في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم، أبرز تجاربهم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتجارب في الوجهة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أرايفال دبي علي هامش فعاليات سوق السفر العربي 2022 بدبي.

ووفقاً للمتحدثين، حققت تجارب السفر 254 مليار دولار من إجمالي مبيعات الصناعة العالمية، في عام 2019، مما جعلها ثالث أكبر قطاع في السفر والسياحة بعد النقل والإقامة، مع ما يقرب من مليون مشغل حول العالم، حيث يشمل المشغلون في هذا القطاع منظمي الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والتجارب مع أكثر من 140 فئة أعمال متنوعة تعمل في هذا المجال.

وأطلق ما يصل إلى 50 % من أعمالهم التجارية منذ عام 2015 وما يزيد عن 70 شركة ناشئة جديدة ضمن الجولات والأنشطة والمعالم السياحية التي حققت 2.6 مليار دولار أمريكي منذ عام 2017.

وقال دوجلاس كوينبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرايفال " قمنا باستطلاع آراء المسافرين حول الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند سفرهم وأعطوا الأولوية لمناطق الجذب والأنشطة والجولات السياحية فوق العوامل الأخرى، فالتجارب ليست مجرد أشياء يجب القيام بها فحسب، بل إنها أحد أهم الأسباب التي تدفعك للسفر، مما يمثل فرصة مهمة لصناعة السفر والسياحة".

وأضاف: "يعتبر اعتماد التكنولوجيا والاتصال هو التركيز الرئيسي لصناعة الوجهة حيث تنتقل إلى مرحلة جديدة، حيث يقوم المستخدمون بحجز تجارب سفرهم عبر الانترنت بشكل متزايد، وهو اتجاه يتسارع بشكل كبير منذ بداية الجائحة، لذلك يحتاج القطاع إلى تبني التكنولوجيا والعمل مع مزودي أنظمة الحجز لجعل منتجاتهم أكثر سهولة عبر الإنترنت".

ويعمل منتدى أرايفال دبي في معرض سوق السفر العربي على تعزيز إنشاء التجارب السياحية في الوجهة من خلال توفير رؤى ومجتمع لمبدعي وبائعي الجولات والأنشطة والمعالم السياحية.

وتشهد نسخة الحالية إطلاق مسابقة سوق السفر العربي "درابر- علاء الدين" للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك خلال معرض سوق السفر العربي 2022 والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

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