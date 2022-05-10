«جميرا» تقدم عرضاً حصرياً في أول منتجع فاخر لها في بالي الإندونيسية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة والتّابعة لـ«دبي القابضة»، عن توسعة محفظتها العالمية مع افتتاح «جميرا بالي»، أول منتجع فاخر يحمل علامة «جميرا» في إندونيسيا.



جزيرة بالي

وأفادت المجموعة في بيان، بأن المنتجع المصمَّم بالكامل من فلل فندقيّة، يقع في جزيرة «بالي» الاندونيسية، وتحديداً في منطقة «بيكاتو».

ويتميّز «جميرا بالي» بأنّه مستوحىً من الثقافات المتنوّعة في جنوب شرق آسيا بما فيها الهندو-جاوية، ويُعتبَر وجهة مثالية للأزواج والمجموعات والمسافرين الأفراد الساعين لقضاء وقت مفعم بالهدوء والاسترخاء في ظل الطبيعة الساحرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، جوزيه سيلفا، إن المنتجع يشكل الإضافة الأحدث لمحفظة «مجموعة جميرا» المتنامية من الفنادق والمنتجعات، واعِداً روّاده بوجهة ضيافة متعددة الثقافات تدمِج مفاهيم الاستدامة والثقافة والعافية.



فلل فسيحة

ووفقاً لـ«مجموعة جميرا»، يضم المنتجع الفاخر فللاً فسيحة تطفو فوق منحدرات من الحجر الجيري، ويشتمل على 123 فيلا بتصاميم من غرفة نوم واحدة وغرفتيْ نوم، إضافة إلى قصر مائي ملكي من أربع غرف نوم، وتتميز جميعها بإطلالات استوائية على المحيط الهندي والمساحات الطبيعية في بالي. كما تتمتّع كل فيلا بمسبح خاص ومساحة معيشة خارجية مع جناح مفتوح يوفر إطلالات على الأفق أثناء غروب الشمس، أو على حديقة استوائية. كما يتيح المنتجع للضيوف إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص محاط بمساحات طبيعية.



عرض حصري

واحتفاء بالافتتاح، دعا المنتجع الضيوف لاستكشاف بالي والاستفادة من العرض الحصري بمناسبة الافتتاح للإقامة من الآن حتى 31 مارس 2023، في حال تم الحجز مُسبقاً قبل 30 يونيو 2022.

ويمكن للزوار الاستفادة من خصم بنسبة 25% على أفضل سعر مُتاح خلال الافتتاح الأولي، إضافة إلى خصم بنسبة 10% على المأكولات والمشروبات، وترقية مجانية للحجوزات (عند التوافر) إضافة إلى وجبات فطور مجانية ورصيد خاص بالمنتجع (في حال الإقامة لليلتين أو أكثر)، و15% على باقات المنتجع الصحي «تاليس سبا».

كما سيحصل أعضاء برنامج الولاء «جميرا ون»، على حسم بنسبة 30% ومزايا إضافية.



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