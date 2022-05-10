شبكة «أدنوك للتوزيع» في السعودية تنمو 40% إلى 55 محطة خدمة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2022، إذ ارتفعت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح للفترة نفسها بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم، في وقت حافظت فيه على توليد تدفقات نقدية قوية، ليبلغ التدفق النقدي الحر 1.9 مليار درهم، ونمت شبكتها في السعودية بنسبة 40% إلى 55 محطة خدمة.



مبيعات الوقود

وكشفت الشركة أنها شهدت انتعاشاً قوياً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، في ما سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021.

بدوره، ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة بنسبة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.



محفظة الأعمال

وذكرت «أدنوك للتوزيع» أنها عززت خلال الربع الأول من عام 2022، حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من الإمارات والسعودية.

وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل بذلك إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة، كما افتتحت ثلاث محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بخططها الرامية إلى افتتاح بين 20 و30 محطة جديدة في دولة الإمارات في نهاية عام 2022.



وإلى جانب النمو المتواصل لشبكة محطاتها، حافظت زيوت تشحيم أدنوك «فويجر» خلال الربع الأول من العام على زخم توسعها دولياً حيث أصبحت تصدر إلى 20 دولة. كما وسعت أدنوك للتوزيع منتجاتها بإطلاق مجموعة زيوت أدنوك «فويجر» الخضراء، لتقدم لعملائها بذلك زيوت تشحيم نباتية بنسبة 100% لمحركات البنزين والديزل.



بداية إيجابية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «حققت (أدنوك للتوزيع) بداية إيجابية في عام 2022. ونحن مستمرون بالتركيز على مواكبة التطورات وتوفير جميع سبل الراحة للمتعاملين، مع التركيز أيضاً على المستقبل وإيجاد الحلول المتطورة استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة».

وتابع: «واصلت الشركة عمليات توسعة شبكة محطاتها بشكل قوي خلال الربع الأول من العام، ويظهر ذلك بشكل ملموس في السوق السعودية، حيث توسعت شبكة محطاتنا بنسبة 40%. كما نواصل خططنا لافتتاح بين 60-80 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والأسواق العالمية نهاية هذا العام».

وأضاف: «حققنا بالفعل عدداً من الإنجازات الكبيرة في الربع الأول من العام 2022، حيث افتتحنا 18 محطة خدمة جديدة في الإمارات والسعودية، كما أطلقنا مجموعة جديدة من المنتجات وعززنا خدماتنا، ونركز على مواصلة هذه الإنجازات وتسريعها على مدار العام».

وأوضح اللمكي: «تتمتع (أدنوك للتوزيع) بميزانية قوية، إلى جانب سيولة مالية وافرة، مما يضمن قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين. كما نلتزم بتنفيذ خطط النمو الطموحة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما نعمل على تحقيقه في عام 2022».



توزيع الأرباح

يذكر أنه وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس الماضي، وافق مساهمو «أدنوك للتوزيع» على توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 350 مليون دولار، (10.285 فلوس للسهم)، تم دفعها في أبريل 2022، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح عام 2021 إلى 700 مليون دولار (20.57 فلس للسهم).

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، إذ تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، ما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023.

وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

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