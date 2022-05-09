ظهر بسيارة «فيراري» بيضاء.. كيفن هارت سفيراً لشؤون «جزيرة ياس» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت وجهة «جزيرة ياس أبوظبي» الترفيهية، عن تعيين الممثل الكوميدي العالمي كيفن هارت، كأول سفير لشؤون الجزيرة.

ونشرت الوجهة الترفيهية مقطعاً ترويجياً نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر السفير الجديد وهو يتجول في أرجاء الجزيرة بسيارة «فيراري» بيضاء، ما أثار فضول معجبيه للكشف عن الفعاليات التي سيقوم بها في الجزيرة، وليختتم المقطع بالتلميح إلى مفاجأة كبرى.



دعوة للمتابعة

ودعت «جزيرة ياس أبوظبي»، معجبي نجم هوليوود، إلى متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، لمواكبة رحلته في «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية داخلية تحمل علامة «فيراري» التجارية في العالم؛ وحديقة «ياس ووتروورلد أبوظبي» المائية، إضافةً إلى «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية داخلية تابعة لعلامة «وارنر براذرز» العالمية؛ و«كلايم أبوظبي»، وجهة المغامرات التي تضم أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، فضلاً عن «ياس لينكس أبوظبي»، ملعب «لينكس» الأول من نوعه في الشرق الأوسط، و«ياس مول»، و«حلبة مرسى ياس» التي تستضيف سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي.



الارتقاء بالجزيرة

وقال الرئيس التنفيذي لدى شركة «إكسبيرينس هب» المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس والتابعة لشركة «ميرال»، ليام فيندلي: «يسرّنا تولي كيفن هارت، أحد ألمع الكوميديين الترفيهيين وأغناهم موهبةً على مستوى العالم، منصب سفير شؤون جزيرة ياس أبوظبي، ونشجع المعجبين والمتابعين في كل مكان على ترقب كل جديد، ومتابعة خطوات كيفن نحو الارتقاء بالجزيرة، وتطويرها وفق رؤيته الخاصة، لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع».

يذكر أن الممثل كيفن هارت أثار فضول معجبيه عندما ألمح إلى احتمال توليه عملاً في الجزيرة، حيث أعرب عن حماسه الشديد للتعاون مع جزيرة ياس من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي في أغسطس من العام الماضي.



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