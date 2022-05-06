النساء يستحوذن على 41% من الكوادر البشرية في مجموعة «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني النسخة السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات السنوي، المعروف سابقاً باسم تقرير الاستدامة. ويوضح التقرير بالتفصيل أداء المجموعة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإنجازاتها في عام 2021، وتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وعرض التقرير، المبادرات الاجتماعية لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»، حيث يضم بنك الإمارات دبي الوطني فريق عمل متنوعاً، يتكون من 9825 موظفاً بدوام كامل، ينحدرون من 78 جنسية، وتبلغ نسبة النساء من إجمالي الكوادر البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 41%، ويلتزم البنك بزيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا للمجموعة إلى 25% بحلول عام 2027، مع توفير المرونة للموظفين بدوام كامل من خلال إتاحة ساعات عمل مرنة وإجازات أبوة أطول، ويضم «إكستشينجر»، برنامج التطوع الداخلي من بنك الإمارات دبي الوطني، والحائز على الجوائز، 902 متطوع من موظفي البنك، كما تقدر قيمة مساهمات بنك الإمارات دبي الوطني في المبادرات الاجتماعية بأكثر من 64 مليون درهم

وركز تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على التمويل والاستثمار المسؤول من حيث الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وهيكلة وإدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، البالغة قيمته 949 مليون درهم، وهو أول صندوق على مستوى دولة الإمارات يتخصص فقط في الاستثمار في أصول عقارية مستدامة.

كما قادت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، 24 معاملة مستدامة لأسواق رأسمال الدين والقروض بقيمة 69 مليون درهم خلال عام 2021.

كما ركز التقرير على المبادرات البيئية، وتضمنت تقليل استهلاك المياه بنسبة 22%، وتحقيق وفورات باستهلاك الطاقة خلال عام 2021 بمعدل 12% تعادل تكاليف قدرها 3.7 ملايين درهم. وحصلت أربعة من فروع البنك في الإمارات على التصنيف الذهبي في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة».

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