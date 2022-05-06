«العربية أبوظبي» تطلق رحلاتها الموسمية إلى طرابزون

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلاتها الموسمية من أبوظبي إلى مدينة طرابزون التركية اعتباراً من 15 يونيو 2022.

وتشتهر مدينة طرابزون المطلة على سواحل البحر الأسود شمال شرق تركيا بجمالها الساحر ومناظرها الطبيعية الخلابة وغاباتها الوارفة وينابيعها الصافية، وكانت في ما مضى مركزاً ثقافياً ينبض بالحيوية ويحتضن مختلف الأديان واللغات والثقافات منذ قرون.

وكانت «العربية أبوظبي»، قد أعلنت عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة البحرينية المنامة، بدءاً من 15 مايو الجاري. وتمثل المنامة الوجهة 22 لـ«العربية أبوظبي» منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

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