«كيو القابضة» تستحوذ على «ريم للاستثمار» بقيمة 5.94 مليارات درهم

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت شركة «كيو» القابضة استحواذها على كامل أسهم شركة «ريم للاستثمار»، مقابل 5.94 مليارات درهم، لتعزز بذلك محفظتها المتنامية من الأصول.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «كيو» القابضة، محمد بطي آل حامد، في مؤتمر صحافي، أمس، إن «(كيو) استحوذت على كامل أسهم شركة (ريم للاستثمار) مقابل أسهم يتم إصدارها في (كيو القابضة) بمبلغ 5.94 مليارات درهم».

وأضاف أنه «سيتم إصدار أسهم جديدة في الشركة، بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم مساهمي شركة ريم للاستثمار»، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1.347 مليار سهم لمساهمي شركة ريم للاستثمار، طبقاً لمعدل تبادل الأسهم.

ونوه آل حامد، إلى أن «هذه الخطوة المهمة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لزيادة محفظتها الاستثمارية، وتنمية أعمالها، وتطور أدائنا، بما يتماشى مع الخطط الاستثمارية لمجلس الإدارة في قطاعات مختارة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، حيث تهدف (كيو القابضة) إلى تحقيق نمو مستدام للمستثمرين، وتوفير عوائد طويلة الأجل، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيو» القابضة، ماجد فؤاد محمد عودة، إن «استحواذ (كيو القابضة) على شركة (ريم للاستثمار) جاء كجزء من خطتها الإستراتيجية للاستثمار، حيث وضعت الشركة خطة إستراتيجية مدروسة بعناية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنشئة الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال».

وأشار عودة، إلى أن الشركة تتطلع إلى مزيد من التوسع من خلال اتباع توجهات وآليات طويلة المدى، وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة، لتعزيز مكانة شركة «كيو» القابضة كواحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في قطاع الاستثمار.

ونوه إلى أن شركة «كيو» القابضة، تعد شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2005، وتعد من أكبر شركات الاستثمار في إمارة أبوظبي، كما أسهمت الشركة منذ تأسيسها بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية، كما أخذت الشركة على عاتقها تحقيق أعلى العوائد عبر الاستثمار في قطاعات مختارة، مثل قطاع العقارات والترفيه والضيافة.

• سيتم زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1.347 مليار سهم لمساهمي «ريم للاستثمار».

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