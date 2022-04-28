«التنظيم العقاري»: «مارينا 101» في مراحله الأخيرة ويشارف على الانتهاء

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مشروع «مارينا 101» في مراحله الأخيرة، ويشارف على الانتهاء.

وأكدت المؤسسة في بيان بأنها تواصلت مع المستثمرين في مشروع «مارينا 101»، لاطلاعهم على أبرز وآخر المستجدات فيما يتعلق بعمليات الإنجاز التي تمّت في الموقع، وأعدت تقريراً يتعلق بهذا الشأن، وشاركته مع المستثمرين المستهدفين، لتضعهم من خلاله في صورة آخر نسب الإنجاز منذ بداية استكمال عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع.



«أمين الحساب»

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن مؤسسة التنظيم العقاري بادرت في أعقاب توقف عمليات الإنشاء في المشروع، بمخاطبة المستثمرين، بالتعاون مع أمين الحساب «بنك برودا»، وذلك حسب المادة رقم 15 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، والتي تنصّ على أنّه «في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري، يجب على (أمين حساب) ذلك المشروع بعد التشاور مع دائرة الأراضي والأملاك، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين، بما يضمن إكمال المشروع العقاري، أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين».



وأضاف بن غليطة أنه «تمّ على إثر ذلك إعداد برنامج زمني جديد للإنتهاء من المشروع واستكماله خلال الفترة المحددة».



التواصل مع المستثمرين

وتابع: «خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري فئة من المستثمرين في المشروع، وذلك بهدف تحديد موعد لعمل قائمة بوحداتهم السكنيّة، ومن ثمّ البدء بإصدار شهادات الإنجاز، والوقوف على أي أمور قد تحتاجها الشقق السكنيّة الخاصة بهم لاستكمال إنشاءاتها، قبل عملية التسليم النهائي للمستثمر. كما توجّهت المؤسسة بدعوة للجهات الحكومية الخدميّة في إمارة دبي، مثل هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، للبدء بتجهيز الموقع، ليكون جاهزاً للتشغيل والاستلام».



سداد الالتزامات

ولفت بن غليطة إلى أنّ «التنظيم العقاري» تتوجه بالشكر للمستثمرين الملتزمين بسداد كامل التزاماتهم المالية المترتبة عليهم في هذا المشروع، كما حثّت جميع المستثمرين والملّاك الذين لم يسددوا ما نسبته 90% من المبالغ المترتبة عليهم حتى الآن، للمبادرة بالسداد، لضمان استكمال المشروع في المدة الزمنيّة المحددة.



إنذارات نهائية

وكشفت مؤسسة التنظيم العقاري أنها خاطبت المستثمرين، للإيفاء بالتزاماتهم حسب خطة العمل المعتمدة، وباشرت في الوقت الراهن بتوجيه الانذارات النهائية للمتخلفين عن السداد وفقاً للقانون، قبل البدء باتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحق ملاك الوحدات المتخلفين عن السداد؛ مشددة على أن سلاسة تعاون الملّاك مع المؤسسة، تعد أبرز عوامل استكمال وإنجاز المشروع على أمثل وجه ممكن.

وتابعت: «تهيب المؤسسة بالملاك، بضرورة التعاون معها، ومع أمين الحساب (بنك برودا)، والمسارعة بسداد التزاماتهم وواجباتهم لضمان تحقيق الإنجاز في الوقت المحدد، والحصول على حقوقهم المتنوّعة، ومنها الحق في الانضمام إلى لجنة الملّاك الخاصة بإدارة ومتابعة تشغيل المبنى، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، حيث يجري فعلياً التواصل بين مؤسسة التنظيم العقاري والملّاك الملتزمين لتشكيل اللجنة المذكورة».



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