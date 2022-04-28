إطلاق مشروع الامتداد الجديد لسوق الذهب في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عن افتتاح امتداد سوق الذهب في دبي، الذي يضم أكثر من 295 متجراً، 50 متجراً منها فتحت أبوابها لاستقبال المتسوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، عصام كلداري: «يكرم امتداد سوق الذهب إرث دبي التجاري، وتمت ترقية هذه المنطقة التاريخية لتوفير تجربة غنية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار. وسيسهم موقعه في المركز التجاري الأصيل في دبي في جعله واحداً من أهم معالم الجذب الثقافية في دبي، ووجهة عالمية للمجوهرات لتعزيز لقب دبي مدينة الذهب».

وأكد مدير إدارة التسويق في شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري، سامي عيد، إن «مشروع امتداد سوق الذهب في دبي يأتي ضمن المرحلة الأولى التي تعمل الشركة عليها من مشروع (إثراء ديرة)، الذي يتضمن تطوير 2200 وحدة سكنية». وأضاف أن «المرحلة الأولى من مشروع (إثراء ديرة) من المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجازها خلال نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل».

من جهته، قال مدير إدارة العقارات لمنطقة ديرة في شركة «إثراء دبي»، شعيب عبدالرحيم، إن «مشروع امتداد سوق الذهب في دبي والمواجه لمنطقة سوق الذهب القديم في منطقة ديرة يتضمن 295 متجراً ونحو 230 مكتباً إدارياً، وبنسب إشغال وصلت حالياً إلى ما يتجاوز 70%، فيما يتضمن نحو 300 وحدة سكنية بأحجام مختلفة وبنسب إشغال تجاوزت 95% حتى الآن».

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «الامتداد الجديد لسوق الذهب جعل منطقة سوق الذهب في دبي بمثابة أكبر تجمع على مستوى العالم يضم شركات الذهب والمجوهرات، فتحول السوق الذي كان يبلغ من قبل نحو 400 متر مربع إلى مركز تجاري ضخم لصناعة الذهب».

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