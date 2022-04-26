مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تكشف عن فعاليات "العيد في دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، وحلول عيد الفطر السعيد، تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإطلاق احتفالات "العيد في دبي"، إحدى فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على الحفلات الموسيقية الحية، وتجارب الطعام الممتعة. كما سيكون المتسوقون على موعد مع العروض الترويجية المميزة في المراكز والمتاجر، وهو ما يتيح لهم كذلك فرص الربح الوفير من خلال إجراء سحوبات على جوائز قيمة.

وفيما يلي مجموعة من الفعاليات والعروض التي تضفي أجواء البهجة والفرح خلال عيد الفطر السعيد، وهو ما يجعل من دبي وجهة مفضلة للزيارة خلال عطلة عيد الفطر، وكذلك تمكن كافة أفراد العائلة من قضاء أمتع الأوقات، وخوض أروع التجارب.

فعاليات وأنشطة في مراكز التسوق

احتفالا بعيد الفطر السعيد، ستقام العروض الفنية والتراثية، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق بمختلف أنحاء دبي بما في ذلك السيف، والخوانيج ووك، وبلوواترز، وفستيفال بلازا، وميركاتو مول، ونخيل مول بين الساعة 4 عصراً و10 مساءً. كما وسيتواجد مدهش ودانا للمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية في كل من سيتي سنتر ديرة، وذي بوينت، ونخيل مول، وميركاتو مول، وسيركل مول، وفستيفال بلازا، وتاون سنتر، وسيتي سنتر البرشاء، وذلك أيضًا بين الساعة 4 مساءً و10 مساءً خلال عطلة العيد.

ويقدم ذي بوينت في أول أيام العيد احتفالات مميزة على الماء تتميز بعرض النافورة الراقصة والألعاب النارية المذهلة في الساعة 9 مساءً. ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض العيد الخاصة في العديد من المطاعم والمقاهي مثل مطعم مونجول جير، الذي يقدم مجموعة واسعة من الأطباق المنجولية والمشاوي والحلويات والمزيد مقابل 169 درهمًا للكبار و 89 درهمًا للأطفال. وكافيه كيو الذي يقدم قائمة طعام يابانية أصيلة مقابل 500 درهم للثنائي، وأيضا مطعم الباساجيو لتذوق طبق شواء مقابل 299 درهم لشخصين.

واحتفل بالعيد مع الرياضة الجديدة المفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع باديل بارك من الساعة 6 صباحًا حتى 4 صباحًا واستفد من خصم 20٪ خاص بالعيد في دبي. يقدم Fit Boys Gym أيضًا خصمًا بنسبة 20٪ على العضوية لأي شخص ينضم إلى النادي الرياضي خلال العيد.

اصطحب جميع أفراد العائلة معك إلى ميركاتو مول للاستمتاع بالفعاليات الرائعة مثل العروض البهلوانية الحية وعروض الرقص، وأنشطة الأطفال من 29 أبريل إلى 4 مايو وأنفق 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بعيدية تبلغ 10,000 درهم في 5 مايو.

ولدى احتفالات عيد الفطر هذا العام نكهة مميزة في بلوواترز، حيث تستعد الوجهة العصرية الفريدة لاستقبال الزوار مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية، ومنها جلسات نقش الحناء وورش عمل للصغار، وذلك في كل يوم حتى 7 مايو. وستشهد بلوواترز عروض الألعاب النارية عند الساعة 9 مساء ثاني أيام العيد.

ولمحبي التسوق، يمكن المشاركة في السحب الرقمي والحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم عند التسوق في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة سحوبات العيد 2022.



حفلات موسيقية وعروض ترفيهية

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول نخبة من الفنانين؛ من بينهم ناصيف زيتون ورحمة رياض في حفل موسيقي في فستيفال باي ثاني أيام العيد. كما تصاحب الموسيقى الحية عرض "تخيل"، الذي يستخدم عناصر النار والماء والليزر في إبهار المتفرجين. كما تشهد المنطقة عرضاً جميلاً للألعاب النارية في ذات اليوم.

احتفل بالعيد مع النجم المحبوب عبد المجيد عبد الله الذي سيقدم عرضًا حيًا على مسرح كوكاكولا أرينا في يوم 5 مايو. سيبدأ العرض الموسيقي الذي تقدمه روتانا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيتضمن أشهر أغاني النجم المميزة.

وفي 3 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا، سيقدم النجمان العالميان الشهيران الدي جي، الهولندي أفروجاك وأيضا المنتج الغنائي ستيف أوكي الذي ترشح لجوائز جرامي، حفلا موسيقيا مميزا. فيما ستفتح الأبواب لدخول الجمهور من السادسة مساء على أن يبدأ الحفل عند الساعة الثامنة مساء. وتبدأ أسعار التذاكر من 195 درهما، ويمكن الحجز إلكترونياً.

وتقدم شريا غوشال، نجمة بوليوود، أمسية غنائية رائعة بباقة من أفضل أغانيها على مسرح كوكاكولا أرينا في يوم 7 مايو. بإمكان الجمهور الدخول من الساعة السابعة مساء، علما بأن أسعار التذاكر تبدأ من 120 درهمان ويمكن الحجز إلكترونياً.

ويشهد كوكاكولا أرينا في الثامنة مساء يوم 8 مايو حفل دويتو رائع يجمع النجم البريطاني كونور مينارد ونجم البوب زاك نايت، وذلك لأول مرة. فيما تفتح الأبواب لاستقبال الجمهور من الساعة السادسة مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 درهم، ويمكن الحجز إلكترونياً.

تايم آوت ماركت

تجربة فريدة خلال العيد داخل أكبر صالة طعام في دولة الإمارات، في تايم آوت ماركت دبي، سوق البحار. حيث أنه وفي الفترة من 2 مايو حتى 4 مايو، يمكن للضيوف المشاركة في مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل الرسم على الوجه وعمل تصاميم بالبالونات، بالإضافة إلى عروض منسقي الأغاني والعروض الحية وتجارب الطهي برعاية أفضل الطهاة والمطاعم في المدينة، في إطار مهرجان دبي للمأكولات.

وفي 2 مايو، تحيي النجمة دينا ستارز حفلة تقدم خلالها أشهر أغانيها من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً، تليها بعض الأنشطة للأطفال مثل الرسم على الوجه وتصاميم البالونات من الساعة 2 مساءً حتى 5 مساءً. ومن 8 مساءً حتى 11 مساءً، ومن جهته يشعل DJ Dadou أجواء الليلة التي لا يمكن تفويتها.

ويشهد يوم 3 مايو في تايم آوت ماركت حفل DJ Ivo Morello، أحد نجمي الدوتيو الهولندي، Morello Twins، من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصرا، ويليه المزيد من أنشطة خاصة بالأطفال من الساعة 2 مساءً حتى 5 مساءً. ولاحقاً، يقدم الفنان العالمي Carl & The Reda Mafia، مع أعضاء فرقته من الهند واليونان ومصر ونيجيريا، موسيقى الفانك والروك من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً.

وينطلق اليوم الأخير من الاحتفالات في 4 مايو مع المغني وكاتب الأغاني الكندي اللبناني داني عريضي، حيث يقدم مختارات من أعماله من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً، وبعدها تقام أنشطة خاصة للأطفال من الساعة 2 ظهرا حتى 5 مساءً. كما يقدم DJ Friezidante مقطوعات موسيقى الهيب هوب والأفروبيتس وآر أند بي من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً.

وخلال العيد يقدم مهرجان دبي للمأكولات، العرض الترويجي الحصري "ريوق العيد"، والذي يستمر من 2 حتى 6 مايو في 24 مطعمًا في جميع أنحاء المدينة. ومن الأسماء المشاركة بول آند بير، وكاريبو كوفي، وجاسترو كيتشن، ومقهى سكة وبوتشا تركي ستيك هاوس، ومانجو بيبول، ومطعم أسما، وفندق نوفوتيل البرشاء وغيرها.

زينة العيد وأبهى تصاميم الديكور

سوف تتألق دبي خلال أيام العيد بالعديد من الديكورات المذهلة وتصاميم الإضاءة المميزة، وذلك في مختلف أنحاء المدينة وداخل مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية. وتضفي زينة وتصاميم عيد الفطر السعيد أجواء احتفالية فريدة في أماكن مثل مركز دبي التجاري العالمي، وسيتي ووك، وحديقة الصفا، وبرواز دبي، وسيتي سنتر ديرة، والعديد من الأماكن الأخرى.

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