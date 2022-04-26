دناتا للسفريات: حجوزات إجازة عيد الفطر ترتفع 195% مقارنةً بالعام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "دناتا للسفريات"، أن الحجم الإجمالي لحجوزات السفر المحلية والدولية لعطلة عيد الفطر المبارك ارتفع بنسبة 195% حتى الآن، مقارنةً بالحجوزات الإجمالية التي تمت خلال نفس إجازة العيد في العام الماضي.

فقد زاد عدد حجوزات السفر الدولي لعطلة العيد هذا العام، حيث اختار 65% من العملاء في دولة الإمارات وجهات حول العالم، واختار 35% إقامات محلية. وذلك مقارنةً مع 68% من العملاء حجزوا إقامات في الدولة و32% فضلوا إجازات خارج الدولة خلال إجازة العيد في عام 2021.

والوجهات الخمس الأكثر إقبالاً حسب الحجوزات مع دناتا ترافيل في دولة الإمارات خلال إجازة عيد الفطر حتى الآن هي: جزر المالديف والإمارات العربية المتحدة وتركيا وموريشيوس وسلطنة عمان.

وقالت إبميلي جينكينز، مدير عام دناتا ترافيل ليجر: "في عام 2021، كانت الإقامات في الإمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي الأكثر رواجاً في أوساط العملاء في الدولة، الذين حجزوا عطلة في إجازة عيد الفطر. وعلى الرغم من أن هاتين الوجهتين لا تزالان تلقيان رواجاً دائماً، فإننا نشهد هذا العام، مع إعادة فتح مزيد من الوجهات، اتساع خيارات السفر عبر آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية".

وأضافت: "ارتفع الطلب على السفر مع إعادة كثير من الدول فتح حدودها أمام حركة السياحة، أو تخفيف أو إلغاء قيود السفر المتعلقة بالجائحة. وبدأت بالي وسنغافورة، على وجه الخصوص، اللتين أعادتا استقبال السياح مؤخراً، في اكتساب قوة جذب، بينما تتقدم تايلند سريعاً على قائمة أكبر 10 وجهات للحجز في إجازة عيد الفطر. وحافظت جزر المالديف على مكانتها كخيار أول، مع ارتفاع الطلب منذ أوائل مارس الماضي بعد إلغاء متطلبات الفحص للمسافرين الملقحين بالكامل".

كما أعلن فريق خبراء السفر في دناتا للسفريات عن زيادات في مدة الإقامة ومتوسط قيمة الحجز الواحد، حيث يتطلع العملاء إلى تمديد رحلاتهم واختيار حجز برامج كاملة، تشمل الفنادق والرحلات الجوية والمواصلات والتجارب في الوجهة والتأمين وغيرها.

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