"إمداد" و" بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك" توقعان اتفاقية لمعالجة النفايات في «جرين كوميونيتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك (ش.ذ.م.م.) التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، وذلك لتوفير خدمات إدارة النفايات في «جرين كوميونيتي»، بمجمع دبي للاستثمار.

وقع الاتفاقية كلٌ من السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، والسيد سعود المطيوعي، المدير العام لشركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك، وهي تعد بداية لعقد بين الشركتين على أساس سنوي، توفر إمداد بموجبه حلولها الرائدة في إدارة النفايات والخدمات في كامل أرجاء جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار، إضافة الى ذا ماركت مول، وكذلك بعض الأبنية المكتبية ضمن مجمع دبي للاستثمار.

وقال لوتاه "إن نجاح قطاع العقارات بدبي لم يأت بفضل المعروض الفريد من المساكن والمكاتب والمتاجر فحسب، بل هو مرهون بأعلى معايير الجودة والنظافة والتعقيم في كل عقار."

وتابع قائلاً إنه " لطالما أسهمت إمداد، على مدى خمسة عشر عاماً، في نمو القطاع وتطوره من خلال الحفاظ على الأداء والكفاءة والجاذبية لعديد من الأصول العقارية بمدينة دبي بخدماتها الرائدة لإدارة المرافق. وقد مكننا هذا السجل الحافل من الإنجازات من الفوز بثقة المطورين الرواد وشركات الإدارة من مستوى بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك، والتي طورت بثبات حزمة من العقارات المطلوبة تحت إدارتها. فسوف نسهم عبر حلولنا المبتكرة لإدارة النفايات بتكملة جهود شركائنا في بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك لتأمين العناية بأصولها وتقديم تجربة سلسة ومريحة للمستأجرين والزوار.

من جهته، أوضح المطيوعي قائلاً "تركيزنا ينصب على تأمين إدارة عالية الكفاءة للمجمعات من خلال التعاون مع شركاء معروفين وذوي خبرة، ويسرنا أن نشهد تقدماً متنامياً في العلاقة بيننا وبين إمداد، إذ أن هذا هو ثاني تعاقد معهم بخصوص جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار."

وأضاف المطيوعي "إن تطبيق حلول إدارة النفايات من شأنه أن يحافظ على الصحة والرفاهية في جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار، ونحن نراقب هذه المعايير عن كثب لاكتشاف أية ثغرات إن وجدت والقيام بخطوات فورية لسدها بأسرع وقت."

وتعمل بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك الحاصلة على ترخيص هيئة التنظيم العقاري بدبي على إدارة جرين كوميونيتي- مجمع دبي للاستثمار بشكلٍ سلسٍ من خلال ضمان الإدارة الذكية والكفاءة والمحافظة عليها.

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