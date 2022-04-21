عيد الفطر في دبي .. جوائز نقدية حتى 200 ألف درهم في 15 مركزاً للتسوق

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، وبرعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنها تستعد لإطلاق حملة سحوبات «تسوق واربح»، احتفالاً بعيد الفطر.

وأفادت المجموعة في بيان بأنها تمنح المتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية، والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم.



فترة الحملة

وأوضحت أن الحملة الترويجية تستمر من 22 أبريل 2022 وحتى ثالث أيام عيد الفطر، في وقت يمكن فيه للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر، في أي من مراكز التسوق المشاركة، الدخول في السحب، مؤكدة أن 46 رابحاً سيحصلون على جوائز نقدية بقيمة 200 ألف درهم.



قسائم السحب

ووفقاً لمجموعة مراكز التسوق في دبي، فإنه وعند التسوق بقيمة 100 درهم، سيحصل المتسوقون على «قسيمة سحب زرقاء»، مع إمكانية ربح جوائز نقدية تصل إلى 90 ألف درهم.

وعند التسوق بقيمة 250 درهم، سيحصلون على «قسيمة سحب حمراء» تؤهلهم للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 50 ألف درهم، في ما يحصل المتسوقون الذين ينفقون 350 درهماً على «قسيمة سحب صفراء» تمنحهم فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 60 ألف درهم.



جوائز ضخمة

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير، إن العيد هو أكثر أوقات الاحتفالات خصوصيةً في دبي، حيث يجتمع السكان والزوار من مختلف الأديان للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف: «نريد في هذا العام، أن نضيف إلى الحماسة الاحتفالية، من خلال منح جوائز نقدية ضخمة للمتعاملين، ونحن على ثقةٍ بأن المراكز التجارية المشاركة في الحملة ستلبي جميع متطلبات واحتياجات المتسوقين، في وقت نشجع فيه الجميع على الإنضمام إلينا للاحتفال بالعيد في دبي».



المراكز المشاركة

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة «مجموعة مراكز التسوق في دبي» 15 مركزاً تجارياً هي: «البستان»، «الغرير»، «الورقاء سيتي مول»، «آرابيان سنتر»، «البرشاء مول»، «البرشاء جنوب مول»، «اتحاد مول»، «ريف مول»، «تايم سكوير سنتر»، «القوز مول»، «سنترال مول»، «كراون مول»، «مرحبا مول»، «تاون سنتر»، «جبل علي مول».

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