إعمار العقارية تقرر توزيع 15 فلسا عن كل سهم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقاریة، والتي عقدت اليوم الأربعاء في فندق العنوان سكاي فیو في دبي، بنصاب 66.4%، مقترح مجلس الإدارة بشأن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین قیمتھا الإجمالیة 1.226 مليار درهم بواقع 15% من رأس المال (15 فلساً) للسھم الواحد.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التصديق على تقریر عن نشاط الشركة ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2021، وسماع تقریر مدقق الحسابات عن 2021 والتصدیق عليه.

وتم التصديق على قرار خاص بالموافقة على توصیة مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسھمھا بما لا یتجاوز 1% من عدد الأسھم بقصد التصرف بھا وفقا للقرار الصادر عن ھیئة الأوراق المالیة والسلع في ھذا الشأن وتفویض مجلس الإدارة بتنفیذ قرار الجمعیة العمومیة خلال المدة التي توافق علیھا الھیئة؛ وكذلك تخفیض رأسمال الشركة في حال انتھاء المھلة المحددة من الھیئة للتصرف في الأسھم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسھم، وتعدیل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعا لھذا التخفیض.

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